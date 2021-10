annonse

annonse

Den populære Fox News-programlederen Tucker Carlson lanserer mandag en ny dokumentar om Kongress-stormingen 6.januar. Det skaper debatt.

6.januar i år ble Kongressbygningen i Washington stormet. Flere Trump-supportere var misfornøyd med valget, og mange mente valget var rigget og stjålet. Et rally hvor Trump holdt tale endte med at noen med makt tok seg inn i Kongressen. Flere politikere ble hasteevakuert.

En Trump-supporter ble skutt og drept inne i Kongress-bygningen av sikkerhetspoliti. Flere Trump-supportere skal ha deltatt i stormingen, men det har også blitt hevdet fra høyresiden at aktivister fra venstresiden var med.

annonse

Resett har tidligere skrevet om Black Lives Matter-aktivist John Sullivan som ble arrestert av politiet etter stormingen. Han var inne i bygningen utkledd som Trump-supporter og sa på film at «vi må brenne denne dritten ned».

Lørdag skrev Washington Times at politiet dagen før 6. januar advarte mot at Antifa og Black Lives Matter-aktivister ville blande seg med Trump-supportere under demonstrasjonen.

Patriot Purge

annonse

Nå lanserer Fox News en dokumentar om Kongress-stormingen. Fox News-programleder Tucker Carlson er mannen bak dokumentaren «Patriot Purge», og det er kommet mange reaksjoner etter at han la ut trailer av dokumentaren på Twitter.

– Løgn

Den korte traileren fremhever serien som å tilby seerne «Sannheten bak 1/6», og inneholder lydklipp fra et intervjuobjekt som hevder at «falske flagg har skjedd i dette landet, hvorav ett kan ha vært 6. januar».

En falsk flagg-operasjon er en fordekt operasjon designet for å lure; bedra eller skape inntrykk av at en bestemt person, gruppe eller nasjon blir ansvarlig for en hendelse eller aktivitet, for å skjule den faktiske kilden for ansvar.

Fox News sine media-konkurrenter, og mange demokrater, er rasende på Carlson etter at han reklamerte for den nye dokumentren på twitter. Flere hevder at det som fremkommer er løgn, endog før dokumentaren har blitt lansert.

CNN-journalist Jim Acosta er en av de som er sint. Han beskylder Carlson for å ha lage en dokumentar som er «Proud Boys porno» og «propaganda».

– Grunnen til at føderale etterforskere og millioner av amerikanere er livredde for høyreorientert vold i dette landet, er fordi det fortsetter å skje, og Tucker Carlson oppfordrer til mer av det, skal Acosta ha uttalt på CNN, ifølge Yahoo News.

annonse

Men også etablerte politikere i det republikanske partiet reagerer. Kongresskvinnen Liz Cheny har uttalt at dokumentaren er «løgn» og at at det ikke var et «falsk flagg» den 6.januar.

– Skrikende politiker

Tucker Carlson addresserte kritikken som har kommet mot ham i sitt program torsdag. Der sier han at kritikken er ment for å sensurere dokumentaren før den blir sendt, fordi «en eller annen skrikende politiker ikke liker det vi sier».

Ifølge Washington Times skal Tucker ha sagt at folkene bak dokumentaren har snakket med mange mennesker som var «direkte involvert i hendelsene 6. januar», og at de har gjennomgått «hundrevis av timer med relevant video».

– Det vi fant, til slutt, lignet ikke noe som helst med historien du har hørt gjentatte ganger fra Liz Cheney og fra [foredragsholderen] Nancy Pelosi, så vel som fra deres mange lydige talerør i media, sa Carlson.

– De løy. Vi vil vise deg alle detaljene neste uke, avsluttet han.

«Patriot Purge» lanseres mandag i det som er den første episoden av tre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Setter du pris på denne artikkelen? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.