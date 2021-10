annonse

Flere tusen mennesker deltok i en demonstrasjon i Milano lørdag mot den italienske regjeringens strenge tiltak mot koronaviruset, skriver NTB.

Mens tusener demonstrerte i Roma i forbindelse med G20-toppmøtet, krevde demonstrantene i Milano at det såkalte grønne passet avskaffes.

Det grønne passet er et bevis for at man er vaksinert mot korona, har testet negativt eller har hatt covid-19, og det kreves nå for å få lov å fortsette i jobben.

Politiet mener at 4.000 mennesker var med i demonstrasjonen. Noen av dem skapte forstyrrelser i trafikken, mens andre ropte «Journalister, terrorister»

Grønne vaksinepass kreves allerede av lærere og andre skoleansatte, og også for å spise på restaurant, gå på kino, konserter og museer, samt fotballkamper.

Alle som blir funnet på arbeidsplassen uten vaksinepass, kan få bøter på 500 til 1.500 euro, og de som ikke møter på arbeid på grunn av manglende vaksinepass, kan permitteres uten lønn, men ikke sparkes.

