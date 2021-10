annonse

Grunnen til at jeg stiller dette spørsmålet er et innlegg i Klassekampen. Der overskriften lød slik: «Kan vi se for oss en verden hvor hvithet ikke dominerer?»

Spørsmålet ble stilt av Baba Buntu, han har vokst opp i Norge, men er nå bosatt i Sør-Afrika. Buntu etablerte Afrikan Youth in Norway (AYIN) i 1994, det er en organisasjon for barn og ungdommer i Norge med bakgrunn fra Afrika.

AYIN har fått en stipendpris fra Antirasistisk Senter. Ifølge Wikipedia så sto de i bresjen mot norske ord som «neger», «farget» og «mulatt». De hevdet det var rasistisk, og mente at de fra Afrika skal kalles «afrikanere».

Baba Buntu skriver i Klassekampen at rase er verdens største løgn. En fiktiv realitet. Rase benektes og fraskrives ethvert biologisk fundament. Men han sier samtidig at rase er unektelig knyttet til reelle undertrykkingsmekanismer. Rase opptrer som en politisk realitet og som en nøkkel for sosioøkonomiske kår.

– Rase gir retningslinjer for hvilke type kropper som skal gis privilegier og hvilke som må lide for at de få skal kunne opprettholde sine fordeler. Hvithet behøver ikke iverksettes, eller være intensjonell. Den bare er, skriver han i Klassekampen, og fortsetter med å fortelle om hvite:

– I Norge er det ikke så vanlig å snakke om rase. Antakeligvis fordi hvite ikke ønsker å identifisere seg med tankegodset raseteoriene representerer. Men rasevirkeligheten er til stede hele tiden. Selv om hvite kan velge å ikke se det slik.

Her er vi dypt inne i en «Catch 22», hvite forstår ikke dette selv, fordi de er hvite.

Buntu sier at hvithet er definisjonsmakt. En makt som ofte reagerer i trassig opposisjon når svarte insisterer på å definere verden slik de opplever den, og ikke slik hvite forteller at den er. Men han understreker at hvithet ikke har noe å gjøre med hudfarge, men med imperialistisk makt og konsepter som europeiskhet og vestliggjøring. Bak disse begrepene står en lang og mørk historie av invasjoner, umenneskeliggjøring og utbytting.

– Det er hvithet som har tatt fra oss utseendet vårt og erstattet det med en trang til å korrigere vårt truende ytre slik at vi ikke skurrer. Det er hvithet som har lært oss at det å «oppføre seg» er å innordne seg, bli noe mindre og ønske noe mer. Det er hvithet som har gjort oss forbanna – aller mest fordi forventningen er at vi må aldri må si det rett ut. Når vi selv velger å plassere vår svarthet – uten filter – i debatten, opplever hvite dette som et personangrep og kommunikasjonen låser seg. Svartheten har gått for langt, Baba Buntu fremmer også noen spørsmål:

– Hvilke våpen har svarthet til rådighet når kampen består i å knuse det vestlige makt-rammeverket? Hvilken motgang kan forventes når vi raserer de eurosentriske byggeklossene som utgjør grunnlaget for «sivilisasjon»?

Det gjenstår å se hvilke midler som må til for å overvinne hvithet, skriver Buntu, og sier at det vil kreve et nærmest ubeskrivelig mot dersom de enes om å avslutte verden slik de kjenner den.

