Under corona-pandemien har nordmenn flokket til Oslo Børs, råvaremarkedet og ikke minst Bitcoin, som har svart med å stige til rekordnivåer.

Videre har Ola og Kari hamstret edelmetall og kunst. Herunder har malerier med stykkpris på flere millioner gått under hammeren i Oslo. Men det stanser ikke der. Også i crowdfunding har veksten vært eksplosiv.

En av flere crowdfunding-aktører i Norge er plattformen Dealflow, som legger til rette for at småsparere og hobbyinvestorer kan delta i emisjoner i oppstarts- og vekstselskaper – med skyhøy risiko for å tape pengene.

Et system mot haiangrep på oppdrettsmerder, et mobilselskap for små og mellomstore bedrifter og Jan Thomas’ nye skjønnhetsapp er noen av investeringene som tilbys nå eller venter på lansering.

Men hvordan verdivurderer man et oppstartsselskap som ble stiftet i fjor, som har negativt driftsresultat, men som lover megaoverskudd om 24 måneder?

Det vil hverken Dealflow eller det aktuelle selskapet svare på.

Den tradisjonelle fremgangsmåten for å verdivurdere private aksjeselskaper er å anvende en multiplikator på selskapets verdier, omsetning eller driftsresultat.

Vanligvis ganges selskapets driftsresultat med en multiplikator på fire til seks. Et selskap som tjener fem millioner før skatt, verdivurderes minst til 20 millioner.

Multiplikator-modellen har imidlertid vist seg utilstrekkelig for verdsettelse av oppstarts- og vekstselskaper.

Slike selskaper er gjerne nyetablert, har få eller ingen inntekter, går med dundrende underskudd – og har høyst usikre muligheter for at produktet deres blir en suksess.

Men når slike selskaper først begynner å lette, kan omsetningen både ta ti- og hundregangeren. Oppsiden er med andre ord langt større enn i etablerte selskaper.

Derfor er det utviklet nye, dels eksperimentelle modeller for å vurdere verdien av slike selskaper. Hos Tenk Digitalt lister de opp tidligfase–kontant-prinsippet, målekort-metoden, Berkus-metoden, risikokapital-metoden og neddiskontert fremtidig kontantstrøm.

Risikokapital-metoden, også kjent som venture-capital-metoden, går ut på å beregne hva selskapet vil kunne selges for om tre til sju år. Prisen vurderes med andre ord ut fra selskapets egne vekstplaner samt investorens tro på om planene vil lykkes.

Risikoen er skyhøy.

Tall som Statistisk Sentralbyrå publiserte forrige måned, viser at bare 27,6 prosent av bedriftene som ble etablert i 2014, fortsatt var i live etter fem år. Det er for øvrig en svak nedgang fra 28,4 prosent i 2019.

Flertallet av brukerne på plattformer som Dealflow, Folkeinvest og FundingPartner er ikke-profesjonelle investorer. De mangler gjerne både økonomisk utdanning og erfaring fra finans, herunder hvordan man kan verdivurdere et selskap.

På grunn av risikoen i oppstartsselskaper får investorer vanligvis en viss rabatt, gjerne i form av billigere inngangsbillett desto tidligere i selskapets liv de investerer.

Men kommer en slik rabatt småsparerne på Dealflow til del?

Det spørsmålet har Resett forsøkt å få svar på.

Vi har sett nærmere på emisjonskampanjen til Flexspace AS. Selskapet ble stiftet i 2020, og satser på å bli kontorenes svar på Airbnb.

Forretningsideen er å formidle kontakt mellom eiere og leiere av kontorlokaler og beregne et honorar på ti prosent av husleien for første leieår.

I dag har Flexspace virksomhet i Oslo og Amsterdam. Nå vil selskapet ekspandere til tolv nye markeder de to neste årene.

Den siste tiden har Flexspace derfor søkt risikovillig kapital gjennom en emisjonskampanje hos Dealflow. De satte først ti millioner som målbeløp, men grunnet stor investorinteresse er beløpet høynet til tolv millioner.

I emisjonen kan folk tegne aksjer for 476 kroner stykket.

Resultatet er at Flexspace AS, som ble stiftet en maidag i fjor, sytten måneder senere verdsettes til svimlende 75 millioner kroner.

Selskapets to hovedeiere kan glise hele veien til banken som nyslåtte mangemillionærer. Med rundt 70 prosent av aksjene i Flexspace AS får Salman Saeed og Suchet Dhindsa Salvesen en samlet papirformue på over femti millioner kroner.

Det er bare et aber: Flexspace hadde i fjor et driftsoverskudd på beskjedne 139.000 kroner, og har så langt i 2021 et underskudd på 900.000 kroner.

Selskapet prises derfor nesten utelukkende på grunnlag av forventet fremtidig inntjening. Og her har Flexspace ambisiøse prognoser: Om bare to år skal selskapet ha et driftsresultat, det vil si inntekter fratrukket utgifter, på 14,4 millioner.

Det forsvarer en kurs på 476 kroner pr. aksje, mener de.

– Verdsettelsen er basert på forventet fremtidig inntjening fra et økende antall avdelinger, og potensialet varemerket og tjenestene utgjør, forklares det i emisjonsprospektet.

– Verdivurderingen på 60 millioner kroner premoney (før kapitalinnhenting, journ.anm.) baseres ut fra et forventet driftsresultat på 14,4 millioner kroner i 2023 med en multippel (multiplikator, journ.anm.) på 5 som utgjør 71,8 mill, og deretter iberegnet en rabatt, mener de videre.

Selv om vekstmålene kanskje er luftige, har teamet bak Flexspace solid kompetanse. Storeier Salman Saeed er nytilsatt direktør for Skanska Boligutvikling region Oslo Øst, mens selskapets daglige leder er utdannet siviløkonom fra BI.

Med seg på laget har Flexspace også fått eiendomsinvestor Anders Buchardt, som trer inn i selskapets styre. Det samme gjør Johan B. Backe, fjerde generasjons eier av eiendoms- og entreprenørkonsernet Backegruppen, og administrerende direktør Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm, selskapet som eier 40 prosent av Tjuvholmen.

Saken fortsetter.

Resett har både spurt Dealflow, som tilrettelegger emisjonen, og Flexspace, som formelt gjennomfører emisjonen, om prisingen av selskapet.

Men Flexspace har ikke besvart vår henvendelse.

Vi stilte Flexspace AS ved daglig leder Michael Angelo Justiniano følgende spørsmål:

1.) Flexspace priser seg basert på et tenkt driftsresultat på 14,4 millioner kroner i 2023, med en multiplikator på fem. Hva slags premie får investorene igjen for risikoen ved å investere i Flexspace, mener dere?

2.) Hittil i 2021 har dere hatt driftsinntekter på ca. 1,236 millioner og lønnsutgifter på ca. 1,157 millioner. I tillegg til lønn og feriepenger har de ansatte opsjonsavtaler. Hvordan forklarer dere til investorene at 93,6 prosent av dagens inntekter forsvinner i personalkostnader?

Hos tilretteleggeren Dealflow er man heller ikke veldig snakkesalig.

– Vi ønsker ikke å uttale oss, sier en medarbeider som ikke vil navngis.

Resetts spørsmål som Dealflow ikke vil svare på, er hvor friskt et selskap kan prises før Dealflow setter foten ned.

Dessuten spurte vi om Dealflow planlegger å gjøre det enda tydeligere for investorene hvilken resultatstørrelse og multiplikator som er brukt i prisingen, altså hvor mange ganger resultatet investorene betaler for.

Objektivt sett har Dealflow egeninteresse i at emisjonene på plattformen drar inn så store beløp som bare mulig. Dealflow beregner nemlig et honorar på seks prosent av den tilrettelagte kapitalen.

Fra emisjonen i Flexspace AS, som endte opp med tegninger for 12 millioner kroner, kan Dealflow se frem til et honorar på over 700.000 kroner.

Og honoraret kommer godt med. I sitt andre regnskapsår, 2020, hadde Dealflow AS et driftsunderskudd på fem millioner kroner. 3,9 millioner til lønn og 4,2 millioner til andre driftskostnader spiste opp driftsinntektene på 3,4 millioner.

I sine brukervilkår poengterer Dealflow dette interessefellesskapet.

– Dealflow beholder eventuelle vederlag fra foretakene (“Målselskap”) som benytter Dealflow-plattformen til å hente inn kapital (“Kapitalinnhenting”). Godtgjørelse som nevnt her gir Dealflow en interesse i at Kunden skal investere i målselskapene.

– Dealflow er forpliktet til å opplyse om slike interessekonflikter og skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at Kundens interesser ivaretas på en betryggende måte, står det å lese i vilkårene.

På sine nettsider skriver Dealflow at verdivurderingen av hver bedrift skjer sammen med ulike aktører, for eksempel revisjons- og rådgivningsselskaper.

