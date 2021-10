annonse

Fredag kveld gikk forsvarsveteranen og varaordføreren i Moss, Tor Petter Ekroll, ut på Facebook og fortalte at han hadde meldt seg ut av Senterpartiet. Han utdyper avgjørelsen i nytt Resett-intervju.

– Etter 6 år som medlem i Senterpartiet meldte jeg meg ut i dag 29 oktober 2021. Jeg meldte meg ut fordi det ble ganske så klart for meg at jeg ikke lengre kan støtte og arbeide for et parti som har vist meg gjennom valgkampen og regjeringsplattformen at de verken ønsker, har vilje eller evne til å utfordre EØS avtalen, skrev han.

Utmeldingen kommer kun to uker etter at Hurdalsplattformen mellom Ap og Sp ble klar. I den står det ettertrykkelig at «EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa.»

Men i Senterpartiets program for 2021-25 står det at «Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre norske interesser. Senterpartiet mener folk selv skal påvirke avgjørelsen om Norge skal være medlem av EU eller i inngripende avtaler som EØS gjennom folkeavstemning.»

Det er denne avstanden Ekroll reagerer på.

– Mener du Senterpartiets forhandlingsteam kunne oppnådd mer i EØS-spørsmålet?

– Senterpartiet burde ikke bare oppnådd mer i forhandlingene, men de burde også ha vært mye mer klar i sitt standpunkt under valgkampen og i tiden før valgdagen. Etter min mening var dette en del av grunnen til at Senterpartiet falt markant bare uker før selve valgdagen. Det medførte selvfølgelig at de hadde et svakere mandat den dagen regjeringsforhandlingene startet, sier Ekroll.

– Hva mener du realistisk kunne vært oppnådd?

– Som et absolutt minimum så burde det ha vært mulig å få inn at en EØS-utredning skulle inkludere en utredning om alternativene til EØS avtalen. Slik som Hurdalsplattformen fremstår i dag ligger det rammer for en utredning tilsvarende den utredningen som ble gjennomført sist gang Støre var utenriksminister – altså uten å utrede alternativer til avtalen. Med den totale oppslutning nei til EØS partier fikk, så burde det ha vært mulig å presse Støre til en utredning om alternativene. Det skjedde altså ikke.

– Er det ikke vel drastisk å melde seg ut av Sp? Er de ikke tross alt det beste partiet for EØS-motstandere?

– Senterpartiet har en historie og skapt et inntrykk av at de er en sterk motstander av EØS helt siden EØS avtalen ble inngått. Etter de siste måneders hendelser og beslutninger fra partiet fremstår i Senterpartiet i dag mer som garantisten for at vi for all fremtid er en del av EØS og etter hvert EU enn et parti som aktivt kjemper imot, svarer Ekroll og fortsetter:

– Grunnen til dette er at mange EØS motstandere gir sin stemme til nettopp Senterpartiet på grunn av den tilliten og den troverdigheten som har bygd seg opp i partiet over tid. Den tilliten tror jeg falt ved dette valget og jeg tror Senterpartiet vil ha vanskeligheter med å reise seg etter dette. I fortsettelsen vil vi kunne se ytterligere etablering av partier som mener at dagens valgmuligheter for velgerne ikke skilles i tilstrekkelig grad i dag. Velgerne trenger nå reelle valgmuligheter. Det gir ikke Høyre og AP.

– Er du åpen for å melde deg inn igjen? Hva skal i så fall til?

– Jeg tror nok min politiske karriere i partiet er terminert. Jeg ser også mindre hensikt i å utøve politikk så lenge vi er underlagt en dynamisk EØS avtale som i dag har avgitt store deler av det nasjonalpolitiske handlingsrommet til EU. Den dagen EØS avtalen er oppsagt vil jeg igjen vurdere en større politisk deltagelse slik at vi kan starte tilbakeføringen av selvråderetten og tilbakekjøp av norske ressurser basert på norske verdier slik at vi igjen kan utøve politikk for å forme vår egen hverdag.

– Vurderer du andre partiet eller blir du mest sannsynlig uavhengig ut perioden?

– Jeg blir nok å fungere som uavhengig i den resterende del av valgperioden.

– Hvorfor er EØS-saken så viktig?

– Norge sa nei til EF i 72 og nei til EU i 1994 gjennom to folkeavstemninger. Våre politikere valgte likevel å etablere en EØS avtale som i stor grad avgir den samme selvråderetten som i et EU medlemskap. Vi har imidlertid ikke medbestemmelsesrett med EØS avtalen. Og unntakene i EØS er gjenstand for stadig tettere integrering. I sum er EØS avtalen for alle praktiske formål et EU medlemskap uten medbestemmelsesrett.

Ekroll mener EØS-avtalen undergraver de demokratiske prinsipp om at folket selv, gjennom sine representanter, skal utarbeide lovene samt bli dømt av de samme lovene. NAV skandalen er «et grelt eksempel i den forbindelse,» sier han og legger til:

– EØS avtalen ødelegger vårt folkestyre.

– Hva bør strategien være? Er det folkeavstemning?

– Det viktigste er at de demokratiske prinsipp blir fulgt. I dag er det ikke flertall i folket for å overføre myndighet til andre makter. Det er også nedfelt i vår Grunnlov §1. Det må etableres en bred debatt om innholdet i EØS avtalen. Folket har gjennom 6 stortingsperioder akseptert at vi har en EØS avtale, men det har hele tiden vært lagt lokk på utfordringene med denne. Jeg mener derfor det er lite kunnskap om hva EØS avtalen innebærer for vår selvråderett, våre norske verdier og vårt folkestyre. Jeg vil derfor i mitt videre arbeid kjempe for enten en folkeavstemning om EØS eller et Stortingsflertall gjennom parti som er motstander og arbeider målrettet for å komme oss UT AV EØS- avtalen.

Ekroll mener det er viktig fremover at man «sprer kunnskap og debatt om EØS».

– EØS avtalen ikke er samarbeid, men underkastelse, poengterer Ekroll.

Han legger til at han er sterk tilhenger av samarbeid, men samarbeidet forutsetter «likeverdige parter med egne mandat og myndighet».

– Kan du bli sittende som varaordfører uten partitilhørighet?

– Ja, jeg blir å fortsette som uavhengig i mine folkevalgte verv.

