annonse

annonse

Trolig.

Artikkelen til Terje Kilen på Resett het «Jeg blir så eitrende sinna på styresmaktene» og han konsentrerte seg der om strømprisene med en forvaltning som slettes ikke er til vår befolknings beste.

Men sinnet gikk mot politikerne rent generelt. Jeg er enig, hvordan er det mulig at Norge, til de grader fra naturens side velsignet med billig vannkraft, steller seg slik til at vi private forbrukere og industrien må straffes med Europas høyeste elektrisitetspriser? Vi lever i det høye nord med en lang og kold vinter uten palmer og bananer.

annonse

At politikerne ikke forstår noe så banalt, forklarer hvorfor de mister tillit. Med en skremmende unasjonal politikk. Er det EU og globalistene som fortsatt skal kunne tillates å herse med oss? I så fall nok en grunn til at Norge, som England og flere andre land, snarest må ut av EU-strupetaket. For se nå senest hvordan Polen herses med, som vet av bitter erfaring hva et fjernt overformynderi betyr. Heia Polen, ingen nikkedukke.

Som Kilen enkelt etterspurte, hvem og hva skal bestemme over vår fremtid? Og indirekte anviste han selv svaret: Hadde politikerne tatt hensyn til «fremtiden» og latt den få gjelde her i landet, hadde vi ikke hatt høye strømpriser, skjemmende vindmøller, utenlands-kabler, men utbygget og/eller forbedret flere kraftverk. Og jeg vil legge til for egen del – spesielt mht. fremtiden – hadde vi hatt mindre tidligere muslimsk innvandring og nå en bråstopp før det er for sent, da kunne vi si at politikerne endelig har forstått sitt viktigste nasjonale befolkningshensyn.

Les også: Hvorfor syte over himmelhøy strømregning – kutt ut strømmen!

annonse

Norge har ikke behov for et diktatorisk EU like lite som Polen har det, ja mindre enn Polen. For vi har overflod på energi og olje-penger, men knapt med arbeidsvillige… Det siste har Polen mye av, og derfor tror jeg fremtidig på dem. Hadde vi forlatt EU som England, ville også våre politikere måtte tenke på oss selv og fremtiden, ikke drømme globalist-utopiene.

Bildet som illustrerte Kilens innlegg, viste nemlig globalisten Jonas Gahr Støre med begge armene jublende i været utenfor Slottet etter regjeringsskiftet. Men heldigvis er dette en mindretalls-regjering med Trygve Slagsvold Vedum på innsiden, et antatt balanserende, nasjonalt, fornuftig element. Ellers ville jeg vært ekstra betenkt. At SV er på utsiden, er faktisk direkte betryggende. Det gjelder også Erna Solberg, hennes avgang var en sann velsignelse etter et åtte års mareritt.

Verre statsminister har landet neppe hatt. Jeg håper hun får jobb utenlands snarest slik at vi blir kvitt henne for godt. Og at Høyre som parti kan gjenoppstå med en reelt konservative partileder, dvs. etter en utrenskning av de nye svulstige. Så alt i alt, den nye regjering kan bli – om ikke veldig bra – så slett ikke så ille som mange fryktet etter valget. Og kun tiden vil vise i hvilken grad Støre lærer fra sin svenske sosialist-kollega Stefan Løfvens avgang – etterlatende seg et nå rasert samfunn.

Men tilbake til Kilens refleksjoner; at Norge må ut av EU, det er vi alle enige om. I det hele tatt, hele Kilens innlegg bør leses. Som at strakskutt i avgiftene på strøm vil få umiddelbart reduserte strøm-regninger for hele befolkningen. Vi står foran vinteren, samt mer permanente tiltak og endringer i strøm-prisingen fremover med et lovverk som regulerer og sikrer ingen eksport av strøm før en definert forsvarlig magasinfylling sikrer landets eget behov. Dessuten lik nettleie over hele landet og lik strømpris for alle regioner. Samt selvfølgelig kraftlinjer som er tilstrekkelig dimensjonert og som tillater god kraft-overførsel mellom landsdelene. Overføringsnettet er angivelig for dårlig i dag.

Så refererer jeg tilslutt et tilsynelatende berettiget hjertesukk fra Kilen: «Det undret meg med den nye regjeringen som under valgkampen har vært skråsikre i sin kritikk av Solberg-regjeringen, nå plutselig ikke vet hvor skoen trykker og skal utrede all verdens ting før de går til handling…

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474