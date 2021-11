annonse

Pressesekretær i Det Hvite Hus, Jen Psaki, hevder hun kun har fått «milde symptomer» på coronaviruset fordi hun er vaksinert.

Psaki kunngjorde søndag at hun har testet positivt på det kinesiske coronaviruset og opplever milde symptomer. Psaki gikk ut i permisjon onsdag etter at familiemedlemmer testet positivt. Psaki sa at hun testet negativt frem til søndag.

Ifølge Washington Examiner skal Psaki ha sendt ut en pressemelding der hun skiver at hun ikke kunne delta på Bidens Europa-tur, og at hun kun har milde symptomer på grunn av at hun har tatt coronavaksine.

«Takket være vaksinen har jeg kun opplevd milde symptomer som har gjort at jeg kan fortsette å jobbe hjemmefra. Jeg planlegger å komme tilbake til jobb personlig ved avslutningen av ti dagers karantene etter en negativ hurtigtest, som er et tilleggskrav fra Det hvite hus, utover CDC-veiledning, tatt ut av en overflod av forsiktighet», heter det i pressemeldingen som også er lagt ut på twitter.

Psaki la til at hun ikke har møtt Joe Biden siden forrige tirsdag og at de hadde på seg ansiktsmaske og «holdt to meters avstand».

