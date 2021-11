annonse

FrPs Carl I. Hagen går til frontalangrep mot topp-lederne som møttes til klimamøtet i Glasgow i dag.

Verdens land er samlet i Glasgow til det 26. klimatoppmøtet for å love skjerpede klimamål og bli enige om hvordan man skal nå dem. Jonas Gahr Støre er en av deltakerne.

– Det vi trenger i Glasgow er forpliktelser. Det er for stor avstand mellom de kuttene land har lovet, og det målet vi skal nå. Det er ikke veldig mange konkrete forpliktelser, hverken i form av penger eller utslippskutt, sa den norske statsministeren i en uttalelse til NRK.

– Hysterikere

Carl I. Hagen (FrP) er tydelig på hva han mener om klimatoppmøtet i et innlegg på Facebook og skriver at både Kina og India «ler seg skakke».

– Da er hysterikere og alarmistene samlet i Glasgow til 170.000 kr for fem netter! Nå skal de vedta 1,5 graders målet! Like troverdig vedtak som 3 eller 5 eller minus 2 eller minus 5, som om vi små mennesker på planeten jord kan styre klimaet. Kan jo ikke en gang styret været en uke eller to fremover, skriver han.

Hagen kaller møtet som startet i Glasgow i dag for galskap.

– Det eneste sikre er at kinesere og indere med flere ler seg skakke over at de vestlige ledere knuser vestens økonomi og reduserer levestandarden til sine egne innbyggere. Det såkalte grønne skiftet har medført skyhøye strømpriser i Europa og i Norge helt unødvendig rådyre priser på drivstoff for biler. IG så gleder de seg over vår vellykkede el-bil suksess. Når de bruker 20.000 millioner av våre avgiftsbetalinger for å subsidiere el- biler er det ikke noe rart med såkalt suksess!

– Galskapen i Glasgow vil ingen ende ta! Det blir nok universell jubel når de endrer ordet bør til skal i den såkalte slutterklæring. Alle blir Happy og vi får regningen!, avslutter han.

Statsminister Støre er imidlertid optimist på at klimamøtet er bra og at det vil skje positive forandringer.

– Holdningen er riktig. Så får vi ser når vi kommer til Glasgow. Vi må regne med at denne konferansen vil gi resultater. Det vil vi jobbe for, mener Støre.

– Dummest i verden

I kommentarfeltet til Hagen er det masse aktivitet. Allerede har det kommet nesten 600 kommentarer.

– Før var jo USA sin befolkning regna som den dummeste i vesten, nå har Norges befolkning tatt over denne tronen og vi styrer norsk økonomi strake vegen mot stupet og ender snart opp som vestens fattigste land ved å kaste rundt oss med milliardbeløp på dødfødte underskuddsprosjekt, skriver en.

