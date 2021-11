annonse

Norsk politi har måttet tåle mye kritikk de siste årene, men er det berettiget?

Helt siden Anders Behring Breivik utførte sin grusomme handling i 2011, har mye kritikk tilkommet det norske politiet.

Alt fra synkende gummibåter på vei til Utøya, via bilbranner, knivstikkinger, skyting og sist nå tragedien i Kongsberg, så har politiet på mange måter sett både tafatte og ukyndige ut fra utsiden.

Nå er det slik at det også foregår ting som er unntatt offentligheten av forskjellige grunner, som i høy grad kan kritiseres – og det på det sterkeste – innad i politiets egne rekker.

Det som har lekket ut er ikke spesielt verdig, hvor alt fra torsdagsknulling til regelrett knefall for utlendinger i Norge, er noe av det som gjør sitt til at troverdigheten til landets politi åpenbart blir svekket.

La det imidlertid være helt klart at det er mange svært dyktige politibetjenter i Norge, både kvinner og menn. Å skjære alle over en kam blir alltid feil, selvsagt også her. Et eksempel er politimannen Rigoberto Villarroel, som ikke var i tjeneste under hendelsen i Kongsberg, men som kanskje var den som reagerte på den beste måten av alle de som var involvert da gjerningsmannen var i Coop Extra.

For det hjelper lite at Sigve Bolstad, som er leder i Politiets Fellesforbund, sutrer til NRK over kritikken:

– Jeg reagerer på at det er mye synsing og spekulasjoner om hva som burde ha vært gjort og ikke gjort. Dette skaper økt belastning både for de pårørende og for de tjenestefolkene som gjorde så godt de kunne i denne tragiske situasjonen, sier Bolstad.

Hvis politibetjentene hadde reagert på den måten de skulle ha gjort, så hadde det ikke kommet kritikk, men ros, Bolstad!

Det er selvfølgelig intet mindre enn skandaløst at ikke gjerningsmannen ble overmannet inne i butikken. Det er åpenbart at det er flere grunner til at dette ikke skjedde.

Det første er at det nok finnes politibetjenter som kanskje ikke burde jobbe ute i feltet, men heller på kontor. Jeg sier ikke at dette gjelder de betjentene som var involvert i denne spesifikke hendelsen, men at dette er et problem.

For det andre bør både myndigheter og politi forstå at det samfunnet vi har i dag ikke er slik som det var for 50 år siden. Politiet må være bevæpnet til alle tider. I det minste må de ha et elektrosjokkvåpen tilgjengelig.

Og ikke minst – for det tredje så må politiet kunne bruke disse våpnene uten at de skal bli beskyldt for politivold og må igjennom alle mulige etterforskninger etter en skyteepisode.

Under episoden på Kongsberg så skulle gjerningsmannen ha vært skutt. Når patruljen som kommer til stedet og ser en mann med en pil i skulderen – uavhengig om han er politimann eller ikke – og gjerningsmannen i tillegg skyter på betjentene, da er det ingen grunn til å tenke at denne mannen kanskje er psykisk syk og trenger hjelp. Man skyter først for å sørge for å uskadeliggjøre gjerningsmannen, og så får man stille spørsmål i ettertid.

Det er alltid lett å være etterpåklok, det skal Bolstad ha rett i, men at flere politibetjenter, alle som en mister gjerningsmannen av syne fordi de alle stormer ut for å påføre seg verneutstyr, blir som de som satt i den synkende gummibåten på vei til Utøya – latterliggjort.

Det må Bolstad forstå.

Det er på tide med en omorganisering i politiet hvor myndighetene må legge til rette for at betjentene har trening og oppfølging av situasjoner som i dag er av en helt annen art. Silkehanskene og skylappene må av, og fokuset må rettes dit hvor behovet er størst.

Både politiet selv og den norske befolkningen både fortjener og behøver det.

