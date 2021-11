annonse

Nå kan han bruke sin erfaring og sine kontakter til å tjene penger.

– Etter at korona traff landet, så innså jeg for så vidt at behovene som er i norsk næringsliv, er større enn jeg kanskje i mange tilfelle har opplevd som politiker. Jeg så et næringsliv som har behov for innsikt i politiske prosesser og mange bedrifter som for første gang trengte politikken. Da tenkte jeg for min egen del at hvis jeg skal slutte med politikk, så har jeg mye å bidra med her, sier den nybakte konsulenten til Dagens Næringsliv.

Jon Georg Dale har rukket med å bli 37 år. Han har vært både landbruksminister og samferdselsminister. Nå blir han partner i First House.

– Jeg skal nok i liten grad kapitalisere på mitt politiske nettverk. Men man skal ikke underslå at man lærer noe når man er i mange departementer, for eksempel om politiske prosesser næringslivet har nytte av å få innsikt i. Det erkjenner jeg. Så mener jeg det er sunt at næringslivet får tilgang til den kompetansen. Velferdssamfunnet fordrer at noen skaper verdiene. Da er det en fordel at man vet hvordan politikken virker. Jeg mener det er avgjørende at kunnskapen faktisk siger ut.

Jon Georg Dale er født i 1984 og har vært stortingsrepresentant fra 2017–2021 for Frp og innvalgt fra Møre og Romsdal. Dale har odelsrett til slektsgården Dale ved Dalsfjorden og er faglært kjøttskjærer. Hans yrkeskarriere utenfor politikken har i all hovedsak vært kjøttskjærer i Nortura og andre næringsmiddelprodusenter.

Dale utelukker ikke å komme tilbake til politikken, om anledningen byr seg.

