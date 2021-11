annonse

Den MDG-styrte etaten sier at de ikke trenger å gi erstatning, men at de likevel er greie og tilbyr 63 kroner per kvadratmeter.

Oslo kommune, med byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i spissen, skal utvide parken bak Oslo kretsfengsel. De tilbyr borettslaget 10.000 kroner for fem parkeringsplasser. I tilbudet skriver de følgende:

«Slik vi ser det, gir ikke avståelsen grunnlag for erstatning. For å oppnå en minnelig løsning er vi likevel villige til å tilby en kompensasjon for kr 10.000.»

– Hvordan kan de vurdere at en tomt som vi har disponert selv, ikke er verd noe? Det synes jeg er veldig snodig, sier en beboer til Aftenposten.

Klosterenga er en park i Bydel Gamle Oslo, den er 66 dekar, og ligger bak Oslo kretsfengsel. Parken er Oslo kommune største utendørs kunstprosjekt siden Vigelandsparken. Et prosjektet til 150 millioner kroner. Den inneholder blant annet «Den flerkulturelle plass» med skulpturer og basseng.

Men Oslo kommune trenger mer plass, og det skal oppnås enten ved at eierne frasier seg plass frivillig eller at kommunen tvangsinnløser eiendom.

Borettslaget i Klostergata 6 har åtte leiligheter. Tidligere hadde de syv parkeringsplasser, men kommunen mente to var for nærme fortaushjørnet, så de måtte fjernes. Aftenposten treffer to beboere. De har bodd der i 16 år.

– Vi har kjøpt leiligheter her med parkeringsrett i borettslaget. Parken blir flott, men en P-plass er verdt ganske mye penger i Oslo sentrum, sier den ene.

