annonse

annonse

Nei til EU har saksøkt staten om EUs tredje energimarkedspakke, Acer.

Nå skal tingretten ta stilling til om Stortinget brøt Grunnloven i Acer-saken, skriver Nationen.

– Dette er suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven på et av samfunnslivets kjerneområder. All oppmerksomheten rundt rekordhøye strømpriser viser hvor viktig energisektoren er. Suverenitetsavståelsen har inngripende betydning både for mange bedrifter og befolkning i det norske samfunnet, sier Nei til EU-leder Roy Pedersen i en pressemelding.

annonse

Høyesterett ga 1. mars Nei til EU medhold i at saken kan prøves for domstolene.

Nei til EU mener at Stortinget ikke fulgte Grunnlovens bestemmelse om suverenitetsavståelse da de våren 2018 med simpelt flertall sa ja til EUs tredje energimarkedspakke.

Pederesen mener at vedtaket ifølge Grunnloven krever tre fjerdedels flertall.

annonse

– Vi mener Acer-saken er mer enn lite inngripende og at Stortinget brøt grunnloven med kun anvende simpelt flertall i Stortinget. I stedet skulle de brukt grunnlovs-paragraf 115 som krever tre-fjerdedels flertall på Stortinget, sier han.

Pedersen på sin side er klar på at prosessen ikke handler om å bruke rettssystemet for å reversere politiske vedtak.

– Vi er ikke ute etter at jussen skal overta for politikken, og er ikke uenig i at Stortinget skal ta disse avgjørelsene. Vi mener bare at man skal anvende grunnloven på riktig måte.

FrP stemte for Acer, men har siden angret på dette. Nestleder i Frp, Ketil Solvik-Olsen, forklarer hvorfor.

– Grunnen til at Frp har snudd er at vi frykter hva Acer-samarbeidet etter hvert kan ende opp som, og ønsker å være føre var.

Daværende Olje- og energiminister, Terje Søviknes, hevdet i 2018 at Senterpartiet bidro til å «nøre opp under frykt».

– Det finnes ikke hold i påstandene om at vi gir bort norske kraftressurser eller kontroll, eller at strømprisene vil stige ved en tilslutning til Acer, hevdet Søviknes til NRK den gang.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse