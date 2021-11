– At vi nå runder én million alderspensjonister er en milepæl som både er positiv og utfordrende for Norge. På den ene siden er dette et utslag av at flere lever lenger og har bedre helse. Samtidig utfordrer denne utviklingen bærekraften i pensjonssystemet de neste tiårene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Foruten å vise til det faktum at vi blir stadig eldre, trekker NAV frem disse to årsakene til den betydelige veksten i antall mottagere av alderspensjon.

