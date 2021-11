annonse

annonse

Gambit H+K har tatt jobb for Saudi-Arabia og det merkes på sosiale medier.

–­ De tre første ukene av august er jeg i Riyadh på jobb – mitt første besøk i Saudi-Arabia. Fascinerende land som foreløpig er veldig mye bedre enn sitt rykte, og med et helt vanvittig høyt tempo og store endringer, skrev selskapets Stavanger-sjef, Henrik Arnestad Salthe som var i Riyadh med to kollegaer.

Artikkelen fortsetter.

annonse

Seniorrådgiver i Gambit H+K, Ragnvald Nærø, hyllet ifølge DN i en egen Facebook-post den rivende byutviklingen i Riyadh, antallet turister som besøker hovedstaden hvert år, samt fraværet av miniskjørt, øl og vin.

I kommentarfeltene reagerte folk. Salthe ser nå ut til å ha slettet Facebook-posten og alle bildene han la ut fra turen.

Amnesty-sjef John Peder Egenæs uttalte til DN at vestlige konsulenter blir hyret inn for å forsøke å vaske vekk sporene fra landets mange overgrep.

annonse

– Konsulenter som tar slike oppdrag for de saudiske myndighetene er med på å bidra til at mennesker som beordrer drap, mishandling og fengsling av uskyldige, fremstår som statsmenn verdt respekt, sa han.

– Bør avslutte

«Flere professorer ber Universitetet i Oslo avslutte kontrakten med Gambit H+K på grunn av deres arbeid for Saudi-Arabia. Universitetet har bedt om en forklaring fra pr-byrået,» skriver DN i en ny artikkel om forholdet.

UiO har en rammeavtale med Gambit for diverse rundt strategi, markedsføring, merkevarebygging og medietrening.

Nå reagerer ansatte og mener kontrakten med Gambit H+K bør avsluttes. Professor Tore Wig ved Institutt for statsvitenskap begrunner det slik:

– En institusjon som UiO bør ikke kjøpe tjenester av et byrå som driver med pr for et så autoritært regime som Saudi Arabia. Dette pr-byrået jobber etter min mening for en kriminell organisasjon med liv på samvittigheten, sier Wig som også har kommentert saken på Twitter.

Der oppfordrer han også andre kunder til å trekke seg.

Dette er forferdelig. Hvis ⁦@UniOslo⁩ kjøper PR-tjenester av dette byrået bør det snarest opphøre. ⁦Det gjelder alle andre kunder og. https://t.co/vJHlg6qWiZ — Tore Wig (@torewig) October 22, 2021

annonse

Hans professorkollega Carl Henrik Knutsen er enig.

– Dette er uten tvil et av verdens aller mest autoritære stater, og jeg ønsker som ansatt ikke at mitt universitet skal finansiere et selskap som bidrar til å legitimere et slikt regime, sier Knutsen.

UiO sier i en kommentar at har tatt opp spørsmålet om egasjementet i Saudi-Arabia med Gambit.

Administrerende direktør i Gambit H+K, Henrik Halvorsen, bekrefter at de har vært i kontakt med universitetet og informert om oppdraget i Saudi-Arabia.

– Som vi har kommentert på tidligere handler våre oppdrag om å bidra til å få folk til å benytte seg av et nytt kollektivtilbud på best mulig måte. En av problemstillingene handler eksempelvis om å informere bilister om at de må overholde vikeplikten for bussene. I tillegg bistår vi i forberedelsene til en konferanse om bærekraft og økonomisk utvikling i regionen, sier Halvorsen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474