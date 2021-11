annonse

Amerikanere flest mener landet er på vei i gal retning.

Under en TV-sending hos NBC søndag kunne nyhetsanker Chuck Todd annonsere en meningsmåling der det fremgår at 71 prosent av amerikanerne mener at USA er på vei i gal retning.

– Vi har en helt ny meningsmåling denne morgenen med skremmende nytt for Demokratene. Den overordnede beskjeden; amerikanerne har mistet troen på president Joe Biden og deres optimisme for landet. I alle fall har de det akkurat nå. Kun 22 prosent av de voksne sier at vi er på vei i riktig retning. Sjokkerende 71 prosent sier vi er på vei i gal retning, og det inkluderer en nær majoritet av demokrater, som sier det, uttalte Todd under sendingen.

Presidentens (u)popularitet

Han fortsatte med å slå fast at Joe Biden popularitet har kollapset og falt dramatisk den siste tiden.

– President Bidens popularitet ligger på et dystert 42 prosent versus 54 prosent som er misfornøyde. Tro det eller ei, men for bare to måneders siden var herr Biden på et positivt territorium, med 49 prosent som var fornøyde. Så, hva er det som senker presidentens tall? Se på disse tallene. Bare 37 prosent sier han har evnen til å håndtere en krise, versus en majoritet som sier han ikke har det, forklarte Todd.

Han opplyste videre at bare 37 prosent synes Joe Biden er kompetent og effektiv som president, mens 50 prosent er uenige i at han er det, ifølge målingen.

Når det kommer til befolkningens tillit til partiene i ulike politiske spørsmål, leder Republikanerne med flere titalls prosentpoeng over Demokratene, når det kommer til grensebeskyttelse, inflasjon, kriminalitet, nasjonal sikkerhet, økonomi og handlekraft. Demokratene leder, og det med lavere prosentpoeng, når det kommer til abort, klimaendringer, utdanning og corona-håndtering.

