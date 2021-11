annonse

Folk reagerer.

Søndag åpnet det 26. klimatoppmøtet i den skotske byen Glasgow. Statsleder etter statsleder mener reduserte utslipp av CO2 er kritisk for å redde verden fra undergang. Vert Boris Johnson leder an i dommendagsprofetiene og sier det er «ett minutt på midnatt» for å redde klimaet. Men ledernes måter å ta seg til Glasgow på gir sporen til beskyldninger om hykleri. De ankommer i en armada av privatfly.

Mer enn 400 privatfly frakter rundt tusen verdensledere, selskapsstopper og deres rikholdige assistenter. De skal også på luksushoteller med betydelige klimaavtrykk.

Disse lederne har ikke for vane å ta rutefly. Men med kjennskap til norsk opinion velger Jonas Gahr Støre å reise kollektivt.

– Delegasjonen kjørte med vanlig rutefly, bekrefter kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, Anne Kristin Hjukse, i en epost til Nettavisen.

Flere burde gjort som Støre, mene Greenpeace:

– Enhver leder for et rikt land og selskap som drar til Glasgow for å forklare til utviklingsland hvorfor de ikke kan holde lovnadene de ga i foregående forhandlinger ville fremstått mer overbevisende hvis de ikke kom i privatfly, sier Doug Parr som er sjefsvitenskapsmann i Greenpeace UK til skotske Daily Record & Sunday Mail.

– Verste måten å reise på

– Et vanlig privatfly, og da snakker vi ikke om Air Force One, slipper ut to tonn med CO2 i timen under flygning. Det kan ikke understrekes nok hvor dårlig privatfly er for miljøet. Det er den verste måten å reise på. Våre undersøkelser tilsier at de fleste flyreiser kunne enkelt blitt gjennomført med vanlige rutefly, sier Matt Finch ved Transport and Environment til samme avis.

