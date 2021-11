annonse

Politikerne tar 85 prosent i utbytte fra Statkraft og 50 prosent fra Statnett.

Det er ikke bare eksport av strøm som skaper en rekordhøy strømpris. Det gjør også utbyttepolitikken.

Statkraft og Statnett kontrollerer det norske strømmarkedet og er heleid av den norske stat. Politikerne bunnskraper kassen hvert år. I år er det anslått at Statkraft må ut med 7,4 milliarder kroner og Statnett med litt under en milliard kroner i utbytte. Denne utbyttesatsen har de holdt på med i årevis.

Men det er ikke selskapet som bestemmer utbytte, det er generalforsamlingen, og der sitter det «en eier», ministeren.

– Vi gir ikke guiding på årsresultatet vårt, sier Lars Magnus Günther i Statkraft til Resett.

Han skriver i en e-post at utbytte for 2021 er på 7398 millioner kroner, og at 85 prosent i utbytte er i samsvar med den gjeldende utbyttemodellen.

Günther legger til at det foreslåtte utbyttet er basert på prognoser for 2021, og det er derfor betydelig usikkerhet knyttet til dette tallet. Han sier videre at for regnskapsåret 2020 var utbyttet fra Staten på 3673 millioner kroner.

Statnett eier nesten hele sentralnettet i Norge, inklusive kabler og ledninger til andre land.

– Jeg legger ved link til Halvårsrapporten for 21, du finner den her, skriver Martha Hagerup Nilson i Statnett, i en e-post til Resett.

Hun opplyser om at det ligger i statsbudsjettet et forslag på et utbytte på 50 % av inntektene skal tilfalle staten.

«Utbytte fra Statnett SF anslås til 908 millioner kroner. Utbyttet utgjør 50 prosent av konsernets anslåtte resultat etter skatt, justert for årets endring i saldo for mer-/mindreinntekt etter skatt.»

Hvis Statkraft og Statnett i stedet for å gi utbytte til staten heller hadde redusert strømprisen, ville det ha utgjort rundt 1700 kroner per innbygger. Det er også en måte å redusere høye strømregninger på.

