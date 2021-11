annonse

I dag ankom en optimistisk norsk statsminister Glasgow og klimatoppmøtet COP26 som samler statsledere fra hele kloden.



– Jeg tror vi kan gjøre fremskritt på finansiering, på skog, på metankutt, på avtaleverket og samarbeidsmekanismer, kommenterte Jonas Gahr Støre til NTB i dag.

Støre viste til at det trengs bedre samarbeid og ordninger på flere felt, men først og fremst var han opptatt av å bidra til at det overordnede målet om å holde 1,5 gradersmålet i live. For at verden skal kunne oppnå dette målet viste statsministeren til at det trengs bedre samarbeid og ordninger på flere felt og han nevnte spesielt:

Innenfor skogfeltet handler det om å ta vare på skog som binder CO2 og gjøre det på en måte som fungerer både for landene med skog og landene som finansierer.

Metan er en kraftig klimagass, men den oppholder seg ikke lenge i atmosfæren. Klarer man å snu økningen av metanutslipp, så har det betydning.

Et annet stort tema som har ligget der siden Parisavtalen i 2015, er spørsmålet om finansiering.

– Målet var jo å få opp en stor finansieringsmekanisme som kan hjelpe utviklingsland til å velge en fornybar lavutslippsvei, og ikke gå ned kullveien, som jo er tilgjengelig for mange. Der er det gjort noen fremskritt, men det er behov for å gjøre mer, sa Støre.

Støre minnet dessuten om at Norge allerede har lovet å følge en oppfordring fra det britiske vertskapet på toppmøtet om å doble klimastøtten til utviklingsland de neste fem årene. Han la også vekt på å få frem at klimaarbeidet ikke bare handler om toppmøtet, men også hva som skjer etterpå.

– Jeg tror ikke Glasgow kommer til å løse alle problemer, men jeg tror vi har muligheten til å gi en viktig giv framover på noen områder, og det skal vi gjøre det vi kan for å bidra til. Det kommer en dag etter Glasgow, hvor landene må jobbe videre. Men nå er jeg først og fremst opptatt av hvordan vi kan bidra til at Glasgow leverer fremgang, sa Støre i en kommentar til NTB i dag.

I morgen skal Støre holde sitt innlegg til toppmøtet, men han røper allerede nå hvilke tre ting han vil legge vekt på å formidle til de andre statslederne i morgen:

– Jeg kommer til å legge vekt på tre ting. Det ene er dette med finansiering, at Norge her er konkrete. Jeg kommer til å understreke betydningen av at vi må få opp farten i overgangen til fornybare energikilder. Da må vi komme med teknologi og industrielle løsninger som gjør det mulig. Og så kom

