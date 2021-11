annonse

Takk Jagland, for at du i din bok skriver det jeg har brent etter å gi uttrykk for i hele Jens Stoltenbergs tid som generalsekretær i NATO, men i skarpere ordelag. Jeg har vært flau over å være norsk, men kviet meg for å si det høyt.

Da Stoltenberg ble tilsatt tenkte man så smått, ja, ja, stormaktene vil vel ha en mild, sympatisk og demokratisk lettvekter de kan styre som de vil. Og så viser det seg at det er nettopp det som skjer. Han så og si satt på USA-president Donald Trumps fang, og er stolt av det, og unnser seg ikke for å gå i strupen på Russland og Kina, og i spissen for Trumps ønske om en kraftig våpenopprustning i de europeiske NATO-land.

Det er så man nesten føler verdensfreden truet. Man frykter i alle fall at de to stormaktene skal hevne seg på generalsekretærens hjemland. Stoltenberg må ha misforstått rollen sin kapitalt, og trodd at han måtte være «tøff kriger», og føre an i Vestens (les USAs) hate-kampanjer. Sannheten er vel sannsynligvis snarere den at det har vært noen reale hauker i hans stab, som har styrt det meste.

Torbjørn Jagland skriver: NATOS øverste leder, Jens Stoltenberg, en sosialdemokrat fra Norge – et land som alltid hadde stått for lavest mulig spenning selv under den varmeste kalde krigen – ble den sterkeste pådriveren for å gjennomføre USAs president Donald Trumps krav om en sterk økning i militærbudsjettene i de europeiske landene».

En nøktern kommentar fra en klok mann.

