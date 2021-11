R.I.P Theo van Gogh

annonse

I dag er det 17 år siden den kontroversielle regissøren Theo Van Gogh ble drept på åpen gate i Amsterdam. Det skjedde 2. november 2004.

Van Gogh ble skutt hele åtte ganger før halsen hans ble skåret over og to kniver ble satt i brystkassen hans. I knivene var det festet trusler mot vesten og særlig mot en annen islamkritiker, Ayaan Hirsi Ali, som helt fra det brutale drapet har måttet leve med politibeskyttelse.

Filmskaperen drept på grunn av sin kunsteriske kritikk av islam. Det spredde seg raskt frykt i hele Nederland. Nettopp den utviklingen filmskaperen forsøkte å advare mot. Og som han dessverre fikk bekreftet – og det med livet som innsats.

Theo van Gogh (født 23. juli 1957 i Nederland, død 2. november 2004) var en nederlandsk filmregissør, forfatter og journalist som er mest kjent for kortfilmen Submission.

Van Goghs drapsmann, Mohammed Bouyeri, var en muslimsk fundamentalist som opprinnelig kom fra Marokko. Han reagerte kraftig på Goghs kritikk mot islam og handlet deretter. I 2005 ble han dømt til livsvarig fengsel. Retten beskrev drapet som en terrorhandling.

Drapsmannen angrer ikke

– Jeg handlet på bakgrunn av min religiøse overbevisning, sa den tiltalte radikale islamisten Mohammed Bouyeri i rettslokalet i Amsterdam.

I retten fortsatte han med å fremsette trusler og forsikret dommeren om at han vil gjøre nøyaktig det samme om han noen gang slipper ut av fengsel.

Dette forteller oss at politisk islam og religiøs overbevisning er dypt forankret i de troende. Martyrrollen der islamister og troende er villig til å drepe et annet menneske for å få sin belønning i himmelen er hinsides på mer enn en måte, men også noe millioner av muslimer er overbevist om. Når du blir fortalt at nåværende liv bare er midlertid og det evige liv kommer etter døden, så blir du også desperat etter å ikke havne i helvete i all evighet. Frykten for de evige flammene ble innprentet i alle både på diverse koranskoler og i hjemmene.

En somalisk heltinne

Ayaan Hirsi Ali hadde samarbeidet med fimskaperen som ble drept. Hun ble født i 1969 og ble giftet bort til en slektning i 1992. På vei til Canada hoppet hun av og søkte ettehvert om asyl i Nederland. Der engasjerte hun seg i politikk og ble en markant islamkritiker. Etter drapet på van Gogh måtte hun leve med konstant politibeskyttelse. Til slutt dro hun til USA der hun har fortsatt å skrive bøker, holde foredrag og er nå tilknyttet Belfer Center, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

Hirsi Ali har til tross for massive forsøk på no-platforming, sanksjoner, drapstrusler og boikott utgitt en rekke bøker, blant annet Infidel, Krev din rett, Mitt liv, min frihet og Heretic bare for å nevne noen. Hun giftet seg med Niall Ferguson i 2011 og ble amerikansk statsborger i 2013. De har fått barn sammen og lever under politibeskyttelse i USA. Hun er også aktuell med podkasten «The Ayaan Hirsi Ali podkast» på blant annet Spotify.

Tausheten Hirsi Ali og andre islamkritikere har opplevd etter alvorlige og gjentatte trusler vitner om et verdenssamfunn som er kneblet av politisk islam og islamistisk makt. Kneblingen legitimerer den voldsomme reaksjonen mot islamkritikk og skremmer aktivister og fagfolk fra å ytre seg. Den vitner om en kollektiv feighet, som fratar oss viktige demokratiske rettigheter.

Muslimer utsetter hverandre for psykisk mishandling

Selv husker jeg nettene jeg hadde mareritt om evige flammer og tortur som barn. Omslaget på Helges og min bok «Islam. Sannheten om Muhammed og hans religion» er et nikk til dette min barndoms mareritt. Men med tiden ble jeg mer og mer overbevisst om at dette kun var en metode for å holde muslimer lojale mot islam – rett og slett bare skremselspropaganda. Det burde etter min mening karakteriseres og straffeforfølges som psykisk mishandling av mennesker i en sårbar situasjon. Sårbar fordi muslimer flest aldri er blitt verken opplært i eller oppmuntret til kritisk tenkning. Kristendommens presteskap drev lenge med det samme, noen gjør det vel ennå. Men her dannet etter hvert opplysningstiden og skolegang en ganske solid motvekt.

Historien har gjentatt seg en rekke ganger. Siden drapet på Theo Van Gogh har Europa og vesten blitt utsatt for en rekke terrorangrep utført av muslimer for å ramme den vestlige sivilisasjonen.

Alt var mye bedre under krigen

Stadig færre nordmenn har egne minner fra 2. verdenskrig. Men kildene forteller at folk flest kunne ha det ganske så greit under krigen. Vel og merke om man ikke sa eller gjorde noe som irriterte makthaverne, deltok i motstandsarbeid, ble plukket tilfeldig ut som gissel i gjengjeldelsesaksjoner eller var jøde. Flere nordmenn enn vi liker å tenke på bøyde ryggen, holdt sine meninger for seg selv og tjente gode penger på sin bistand til makthaverne.

I 17. mai-taler og kransenedleggelser for de falne fokuseres stadig på dem som kjempet og falt i kampen for Norges frihet.

Men hvor mye blir igjen av den friheten disse heltene kjempet og døde for når Norge og vesten for øvrig vender det blinde øyet til når kritikk mot islam straffes med vold – og alvorlige trusler rettes mot islams kritikere. Skal vi la islam vinne kampen nazistene tapte – og akseptere en kollektiv islamisering av verden? Eller skal vi slå tilbake med harde midler slik vi gjorde sist gang det ble krevet?

Er du komfortabel med å bytte ut ytringsfriheten mot trygghet? Hvor fritt lever du hvis din trygghet og frihet er bestemt av radikale krefter?

R.I.P Theo van Gogh

