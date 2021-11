annonse

annonse

Serberne truer med å lage sin egen hær.

I 1995 rykket Nato inn i Bosnia for å få slutt på borgerkrigen som hadde rast siden 1992. Like siden har landet vært et de facto protektorat med en såkalt Høyrepresentant, som har hatt myndighet til å lage lover og avsette folkevalgte og byråkrater. Tyskeren Christian Schmidt, som har hatt jobben siden august 2020, advarer nå om at en ny krig kan bryte ut, skriver The Guardian.

100.000 mennesker døde og omlag halve befolkningen på 4 millioner ble drevet på flukt under krigen på 1990-tallet som fulgte i kjølvannet av Jugoslavias sammenbrudd. Mange havnet også i Norge.

annonse

Nato rykket inn med mer enn 30.000 soldater og et spesielt sivilt internasjonalt overoppsyn for landet ble satt opp under det såkalte Peace Implementation Council, det ble utnevnt en High Representative med en egen stab.

I Dayton-avtalen fra 1995 ble det satt opp en minimal statsstruktur på toppen av to såkalte entiteter, Republika Srpska og Føderasjonen (mellom bosniakker og kroater). Entiteten hadde sitt eget politi og militære styrker. I 2004 presset man fra vestlig side gjennom en styrking av staten på bekostning av entiteten. Flere funksjoner av militære styrker, etterretning, politi og påtalemyndighet ble gjort til statlig ansvar. Serberne i landet var hele tiden lunkne til maktoverføringen.

Det har ulmet i Bosnia like siden og serbiske ledere har truet med å trekke «sine folk» fra statsinstitusjonene. Men nå advarer Christian Schmidt i en rapport som skal leveres til FNs sikkerhetsråd om at situasjon reelt kan komme ut av kontroll. Det skyldes at Milorad Dodik som er Republika Srpskas (RS) representant i presidentskapet og de facto den mektigste serbiske lederen 14. oktober truet med å trekke serbere ut fra alle statsinstitusjoner og ikke lenger tillate de statlige militære styrkene å være på Republika Srpskas territorium.

annonse

Dette kan utløse en ny konflikt, hevder Schmidt. Antallet internasjonale soldater er redusert til 700 i løpet av årene og Schmidt advarer om at det kan bli behov for flere styrker for å hindre eskalering. Det antas at bosniakkiske politikere kommer til å motsette seg det som vil være en stort steg mot separasjon av RS fra resten av Bosnia. En slik løsrivelse var det serbiske ledere med Radovan Karadzic i spissen forsøkte å oppnå fra 1992 til 1995.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474