NTB melder at Arne Jensen har bedt om å fratre som generalsekretær i Norsk Redaktørforening når han fyller 60 år neste sommer.

Jensen fortsetter likevel i foreningen som seniorrådgiver i halv stilling.

– Vi ønsker å takke Arne for stor innsats som generalsekretær og understreker at stillingsendringen neste sommer skjer på Arnes eget initiativ. Arne har vært en svært dyktig og prinsipiell forsvarer av ytringsfrihet og redaktørens rolle, og vi er glade for at han fortsetter i en viktig rolle i foreningen, slik at våre medlemmer kan dra nytte av hans ekspertise i mange flere år, sier styreleder Eirik Hoff Lysholm i en pressemelding.

Hanser fram til å bruke mer tid på familien, særlig datteren, som nettopp har begynt på skolen.

– Samtidig kan jeg bruke erfaringen og ressursene mine på litt andre ting, sier Arne Jensen.

Stillingen som generalsekretær i Norsk Redaktørforening skal lyses ut i løpet av kort tid.

Arne Jensen har vært generalsekretær siden 2013 i Norsk Redaktørforening. Fra 2003 til 2013 var han assisterende generalsekretær.

