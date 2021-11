annonse

Til og med BBC reagerer på språkbruken fra den geistlige lederen.

Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, som er en av de øverste lederne i den anglikanske kirken foruten dronning Elizabeth selv, har skapt furore etter å ha hevdet overfor BBC at politikere som ikke lykkes med å håndtere klimakrisen er skyldige i et «uendelig mye større» folkemord enn holocaust, og at disse vil bli dømt mye hardere enn folk som tilrettela for nazistenes Tyskland.

Uttalelsene falt under klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i Storbritannia.

Erkebiskopen slo klart fast at politikere som ikke tar til seg en «grønn agenda» vil bli «forbannet», og at fremtidige generasjoner «vil snakke om dem i mye sterkere termer enn vi i dag snakker om politikere på 30-tallet, om politikerne som ignorerte det som skjedde i Nazi-Tyskland, fordi dette vil drepe folk over hele verden i generasjoner, og vi vil ikke ha noen midler å avverge det på».

– Mislykkethet i å håndtere klimaendringer vil være verre enn å tillate at folkemord skjer, sa han.

– Sterkt språk

Uttalelsene vekket umiddelbar repsons.

– Det er et veldig sterkt språk, sa BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg i respons på uttalelsene.

Dette fikk ikke erkebiskopen til å tenke seg om. Tvert imot tok han enda hardere i. Han erklærte at klimaendringer vil bety «et folkemord på en uendelig mye større skala» enn holocaust.

– Jeg er ikke sikker på om det er grader av folkemord, men det finnes vidde i folkemord, og dette vil være et folkemord av neglisjering og hensynsløshet. Det vil til slutt slå tilbake på oss, eller på våre barn og barnebarn, sa erkebiskopen.

Måtte beklage

Etter massiv kritikk måtte erkebiskopen krype til korset, og beklaget ettertrykkelig i en post på Twitter.

– Det er aldri riktig å gjøre sammenligninger med nazistenes forbrytelser, og jeg er lei meg for fornærmelsen mot jødene i disse ordene, skrev han.

I unequivocally apologise for the words I used when trying to emphasise the gravity of the situation facing us at COP26. It’s never right to make comparisons with the atrocities brought by the Nazis, and I’m sorry for the offence caused to Jews by these words. https://t.co/T0Be5rpnc1 — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) November 1, 2021

Skammer seg over eget land

Til tross for at medlemstallene i den anglikanske kirken, Church of England, reduseres i rasende fart, og at det særlig er konservative brexit-supportere som utgjør kirkens base, har erkebiskop Justin Welby gått offentlig ut med stadig flere venstreradikale standpunkter.

Erkebiskopen har blant annet uttalt seg negativt om det han mener er egne «hvite privilegier», og han har sagt at han skammer seg over kirkens historie. Han har også bedt britene om å omfavne massiv innvandring, og sagt at det britiske folk bør «være generøse og tillate oss å endres med nykommerne og skape en dypere, rikere livsførsel».

Welby har også erklært at gud er kjønnsnøytral.

