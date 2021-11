annonse

Resett har i utallige tidligere artikler avdekket omfattende asylsvindel. I mange tiår har politiet og utlendingsmyndighetene hatt mulighet til å benytte seg av utallige inngripende og omfattende innvandringsregulerende tiltak og virkemidler fra sin «verktøykasse».

Hvorfor?

Men hvorfor er ikke disse lovhjemlene blitt benyttet slik lovgivers intensjoner i utgangspunkt var?

Er det rett og slett tafatthet, slendrian og frykt for rasismestempelet som er årsakene til at norske myndigheter verken har eller har hatt kontroll over hvem som egentlig oppholder seg ulovlig i Kongeriket Norge?

Dette, i tillegg til at flere tusen personer har fått innvilget både opphold og norsk statsborgerskap på bakgrunn av å ha oppgitt uriktig personalia og landtilhørighet, er svært alarmerende.

Et eksempel til ettertanke

I 2002 søkte en utlending (35) angivelig fra Irak asyl i Norge. Han har så langt, ut ifra Resetts ubekreftede opplysninger, ikke innlevert noen form for reisedokumenter.

Til tross for at beskyttelsessøknaden hans ble avslått, fikk han innvilget flere arbeidstillatelser frem til 2007.

Utvisning

Oslo politidistrikt (OPD) opprettet utvisningssak 7. februar 2007, hvorpå Utlendingsdirektoratet (UDI) besluttet et vedtak om varig utvisning 26. juni 2008. Utvisningen var basert på at utlendingen var ilagt en fengselsstraff på 120 dager ved Oslo tingretts dom av 13. februar 2007.

Etter at utlendingen ble forhåndsvarslet om utvisning februar 2007, begikk han igjen alvorlig kriminalitet, hvor han i Oslo tingrett 8. februar 2008 ble idømt ett år og åtte måneders fengsel.

Det endelige utvisningsvedtaket ble fastholdt av Utlendingsnemnda (UNE) 2. februar 2010. Deretter ble utreisefristen overfor utlendingen satt til 9. april 2010.

I den videre saksgangen fremgår det at det er fremsatt flere omgjøringsanmodninger relatert til utvisningsvedtaket, men disse ble avslått av UNEs vedtak av 13. august 2012 og 12. desember 2016.

Til tross for varig utvisning har ikke utlendingen overholdt utreisefristen; han befinner seg fortsatt i Norge.

Ubegripelig

Hvordan er det som her avdekkes mulig? Norge er tross alt en rettsstat, hvor staten blir styrt etter lover og regler – ikke ut fra enkeltpersoners meninger og forgodtbefinnende.

Utlendingen i denne utlendingssaken har oversittet utreisefristen fra april 2010 med mer enn 11 år. I tillegg har han oppholdt seg ulovlig i Norge i hele denne perioden.

Man kan jo også stille spørsmål om hvorfor utlendingsmyndighetene siden februar 2007 har brukt flere år før et endelig utvisningsvedtak ble fattet.

Deretter har utlendingen fått oppholde seg ulovlig i riket, uten at norske utlendingsmyndigheter har gjort noen anstrengelser for å pågripe og internere ham, sett i relasjon til en planlagt tvangsutsendelse.

Pågrepet

Sist uke ble utlendingen pågrepet av politiet. I Oslo tinghus fredag 29. oktober 2021 ble han av politiet fremstilt og anmodet internert i inntil fire uker med hjemmel i utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b, jf. utlendingsloven § 99.

Retten ble gjort kjent med at utlendingen ikke har gitt melding om adresseforandring, slik han etter loven er forpliktet til.

Han har også bevisst vanskeliggjort en utsendelse til sitt hjemland, ved å ikke samarbeide med politiet om å klarlegge sin oppriktige identitet og statsborgerskap.

Utlendingen er utvist fra Kongeriket Norge, og han er ilagt straff flere ganger.

Retur

Politiets representant i retten informerte at det er igangsatt en prosess angående en tvangsutsendelse av utlendingen. Men, per i dag ble det anslått at et konkret tidspunkt for en nært forestående utsendelse var usikkert.

En ideell utvikling i saken ville vært at utlendingen eventuelt i løpet av et par måneder kan uttransporteres. Nærværende retur avhenger også av om irakiske myndigheter vil akseptere denne tilbakeleveringen.

Rettens beslutning

Tingrettsdommer Toini Oulie-Hauge kom frem til at det forelå konkrete, objektive holdepunkter for at utlendingen vil lure seg unna gjennomføringen av en planlagt kontrollert hjemsendelse dersom han nå løslates.

MEN – i denne situasjonen, hvor det er uklart hvor lang interneringsperioden vil bli, og det ikke er holdepunkter for å konstatere at utlendingen aktivt har unndratt seg politiet, finner retten at det er uforholdsmessig å holde utlendingen i fengslig forvaring, jf. utlendingsloven § 99.

– Det er tilstrekkelig at det fastsettes et bestemt oppholdssted og meldeplikt, jf. utlendingsloven § 105. Utlendingen pålegges å ta opphold i boligen han (nå red.anm.) har oppgitt å ha bodd i de siste to årene. Meldepliktens innhold fastlegges av politiet.

Utlendingen ble dermed av retten besluttet løslatt, forutsatt han kom til å oppholde seg på en bestemt adresse, samt mot meldeplikt bestemt av politiet.

Anket

Politiet anket rettens slutning, og forlangte øyeblikkelig oppsettende virkning, noe retten aksepterte.

Da vil det bli opp til Borgarting lagmannsrett å avgjøre om denne her mangeårige ulovlige utlendingen i Norge fortsatt kan holdes innesperret og internert på Politiets utlendingsinternat.

