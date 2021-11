annonse

annonse

Paradoksene i den såkalt grønne omstillingen er mange. Polysilikon er ultra-rent silikon som utgjør en nøkkelingrediens i produksjonen av solceller.

Mye kommer fra Kina. Kullkrise og mangel på kull til landets kraftkrevende industri har i høst rammet produksjonen av polysilikon hardt.

Surprise, surprise. Rimelig og stabil «fossil» kraft er forutsetningen for det grønne skiftet.

annonse

10 års synkende pris på polysilikon har vært en viktig årsak til billigere produksjon av solceller. Et bunnivå ble nådd i fjor sommer, med 6,30 amerikanske dollar per kilo. I høst har prisen passert 36 dollar per kilo. Med det er den tilbake til prisnivået i 2011. Ti års prisfall er blåst bort.

Les også: Forsikringsselskap hiver seg på klima-aktivisme: – Vi har betydelig innkjøpsmakt (+)

Nettstedet ZeroHedge skriver at tiden med billig solcelleproduksjon kan være over.

annonse

Sakura Yamasaki i Singapore Solar Exchange sier at det har vært et «vilt år», og at det ikke er over ennå. Prisen på polysilikon kan eventuelt stabiliseres i andre kvartal neste år, men hun tror likevel at prisen på solceller vil fortsette opp.

Hun spår et fortsatt kaotisk marked i 2022 og mye dyrere solceller, da også fraktkostnader og prisen på andre råvarer øker.

Les også: Klimacaset: Slik diskrediterer NRK folk og synspunkter de ikke liker (+)

Bare i USA har Joe Biden som mål at solkraft skal utgjøre 40 prosent av kraftproduksjonen i 2035. Kostnadene vil i så fall være astronomiske, og det vil kreve mange nye polysilikon-fabrikker.

Norskbaserte Rystad Energy spår at prisøkning på råvarer og økende fraktkostnader kan true hele 56 prosent av planlagt solcelleproduksjon i 2022. I så fall er hele solkraft-eventyret i ferd med å spore av før det har kommet skikkelig i gang.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474