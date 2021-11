annonse

Huk på Bygdøy er et populært bade- og turområdet i Oslo. De mister nå 110 parkeringer.

Men Bymiljøetaten som står bak prosjektet uttaler at hensikten er å legge til rette for at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til badestranden. Vei, fortau og gang- og sykkelvei skal rehabiliteres og tydeliggjøres. I stedet for biler skal det bygges en sykkelparkering med plass til 200 sykler. Det skal også plantes nye trær og planter, skriver Avisa Oslo.

Etter at 110 parkeringsplasser forsvinner vil være rundt 230 igjen. Byggeperioden anslås til å vare fra november 2021 til og med juni 2022. Da skal området stenges for biler, men det åpnes for en snuplass for busser.

– Vi håper folk fortsetter å bruke Huk under anleggsperioden, men man må være oppmerksom på at parkeringstilbudet nå blir redusert. Spesielt i helgene kan det være lurt bruke andre transportmidler enn bil ut til Huk, sier prosjektleder i Bymiljøetaten, Hege Benedicte Selbekk.

