I sin stadige iver etter å komme med plantebaserte alternativer til vanlige kjøtt- og melkeprodukter, rapporterer flere store medier som The Guardian, BBC og The Times at nå kommer potetmelken for fullt.

Fra før har vi i det norske markedet både mandelmelk, havremelk, rismelk og soyamelk.

Men det nye nå, og som den britiske supermarkedkjeden Waitrose skriver at kan bli en av de største mattrendene i 2022, er altså potetmelk.

Melken skal allerede være å få kjøpt i både opprinnelseslandet Sverige og i Storbritannia.

Det er det svenske firmaet «Veg of Lund» som står bak nyheten «DUG», og potetdrikken kommer i tre varianter: Original, Barista og Usøtet.

«Melken» skal være basert på forskningen til professor Eva Tornberg ved Universitetet i Lund.

Professor i ernæring Birger Svihus ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås er tvilsom til klimatallene selskapet oppgir.

– Det er ikke vanskelig å forstå at denne potetdrikken vil ha et lavere klimaavtrykk enn vanlig melk, men – at det skal være så stor forskjell som de selv påstår på hjemmesidene sine, er vanskelig for meg å uttale meg om uten å vite hva som ligger bak tallene, forklarer professoren.

Svihus reagerer også på at potetdrikken sammenlignes med kumelk.

– Men å sammenligne en potetdrikk med melk, er som å sammenligne Coca Cola med melk. Det er jo to totalt ulike produkter. Melken er unik på grunn av høy kvalitet på proteininnholdet samt innholdet av mineraler og vitaminer, forklarer professoren.

Han mener også at folk bør forstå at dette ikke er en drikk som kan erstatte vanlig kumelk.

– Og jeg vil derfor si at ernæringsmessig er ikke denne potetdrikken så interessant, men hvis den kan brukes på samme måte som melk, så kan den jo være kulinarisk interessant, sier professor Svihus.

