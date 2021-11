annonse

Demokraten Ilhan Omar har stemt for å avskaffe Minneapolis’ politidepartement (MPD) og erstatte det med et «Departement for offentlig sikkerhet» i en folkeavstemning.

Omar kom med kunngjøringen på Twitter 2. november.

Hvis det blir vedtatt, vil lovforslaget «Byspørsmål 2» avskaffe MPD og erstatte det med et Departement for offentlig sikkerhet, som vil «anvende en omfattende folkehelsetilnærming for å utføre sine funksjoner,» ifølge folkeavstemningsspørsmålet. Dette «kan inkludere politifolk, men minimumsfinansieringskravet vil bli eliminert.»

Omar hevder at lovendringen vil «gi kontrollen over Minneapolis’ offentlige sikkerhet til hendene til innbyggerne» og «ikke vil eliminere politiet.» Selv om lovforslaget ikke krever å eliminere politiet, vil det tillate bystyret å gjøre det. Det nåværende Minneapolis City Charter krever 0,0017 politifolk per innbygger. Hvis «Byspørsmål 2» blir vedtatt, vil dette kravet elimineres helt.

Etter drapet på George Floyd av politimannen Derek Chauvin, stemte bystyret i Minneapolis for å fullstendig eliminere byens politidepartement, men endte til slutt med å «kun» kutte finansieringen med mer enn 7 millioner dollar. Innbyggere i Minneapolis saksøkte senere byen etter en massiv økning i voldelig kriminalitet, noe som førte til at en dommer beordret byen til å ansette flere politifolk. Finansieringskuttene tvang politidepartementet til å ha et antall politifolk som var under det lovpålagte forholdet mellom politibetjenter og sivile.

Omar har tidlgere beskrevet MPD som «en spøk» og hevdet at «vold er en grunnleggende del av politiets samhandlinger med fargede grupperinger».

