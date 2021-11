annonse

Advokat Andreas Møller ble utdannet ved universitetet i Oslo i 2007 og etter stillinger i flere advokatfirmaer så startet han fra 2019 advokatfirmaet Møller AS.

Advokatkjeden advokat.no kåret advokat Møller til årets advokat fem år på rad, i perioden 2011-2015.

Resett har tatt en prat med ham.

– Du jobber som advokat med fokus på prosedyre og tvister relatert til eiendom. Er det mye å gjøre for tiden?

– Ja, vi har hatt en god utvikling siden vi startet opp i 2019 og ansatt stadig flere advokater og advokatfullmektiger. Nå kommer det endringer i avhendingsloven 1. januar som blant innebærer at man ikke lenger kan selge boliger til forbrukere med en «som den er»-klausul. I praksis innebærer det at man som selger ikke kan flytte risikoen for skjulte mangler over på kjøper som i dag. Det blir også strengere krav til innholdet i tilstandsrapportene som utformes i forbindelse med boligsalg. Disse endringene vil nok medføre mer arbeid for oss advokater som bistår boligkjøpere.

– Hvem er en typisk klient som kommer til deg?

– Det er så mangt – alt fra førstegangskjøpere til pensjonister som har solgt en enebolig til fordel for en leilighet. Men den største gruppen er nok småbarnsfamilier i etableringsfasen som har kjøpt hus som viser seg å inneholde kjedelige overraskelser.

– Mange har tegnet boligkjøperforsikring – hvilket er et produkt jeg anbefaler at boligkjøpere tegner. Det er imidlertid ikke alle som får hjelp fra forsikringsselskapets advokater, og noen er ikke helt fornøyd med bistanden de får. Da kontakter de oss for å få bistand fra et spesialisert firma som er helt uavhengig og uten bindinger til forsikringsbransjen.

Råtass

Advokat Møller skiller seg fra andre advokater på en spesiell måte. Han er nemlig supersterk. Møller er både styrkeløfter og hunde–elsker, og går ikke av veien for en strongman-konkurranse eller to.

– Vil regjeringsskiftet påvirke din virksomhet på noen måte?

– Jeg tror ikke regjeringsskiftet vil få nevneverdig betydning for vårt kontor. Det pågår imidlertid en kamp om den offentlige salærsatsen der advokater som jobber mye med fri rettshjelp forsøker å få en anstendig timesats. Vi håper den nye regjeringen vil innse at situasjonen for disse er uholdbar, spesielt for advokater i distriktene.

– Hvordan har koronapandemien påvirket boligmarkedet generelt og ditt felt spesielt?

– Pandemien medførte en del praktiske endringer, ved at vi i større grad måtte forholde oss til hjemmekontor og noe mer digitale rettsmøter. Arbeidsmengden har imidlertid ikke blitt påvirket.

– Leser du Resett?

– Ja, det hender. Resett er en avis som tør å utfordre en del etablerte sannheter og stille kritiske spørsmål andre medier kvier seg for å stille. Det er ikke alt jeg leser som jeg nødvendigvis er enig i, men det har en egenverdi å stille spørsmål ved etablerte sannheter.

– Hvordan kan folk som er i en eiendomstvist kontakte deg?

– Det er bare å sende en e-post til [email protected] med en oppsummering av saken man ønsker vurdert, så kan man få en gratis vurdering (inntil 30 min).

– Stemte du i år?

– Ja.

– Hvis du fikk være statsminister for en dag, hva var det første du ville ha gjort?

– Det spørs om jeg hadde rukket alt på kun én dag.

– De offentlige utgiftene må ned, det private næringslivet må styrkes og vi må legge om til en innvandringspolitikk som er bærekraftig for Norge, samtidig som vi må fokusere på å hjelpe (reelle) flyktninger på en mer effektiv måte enn i dag.

