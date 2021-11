annonse

NHO foreslår å kutte i pensjonen til gifte pensjonister. Finnes det en simplere måte å tilrane staten penger på enn det NHO foreslår?

Det er så man blir skremt av deres holdning og intensjon. Her skal man ta fra de som har betalt inn sin skatt og økt sine pensjonspoeng et helt liv for så å vise de ryggen, og frarane de den rettigheten de har jobbet for.

Er det mulig å fremstå mere skammelig?

Om det var pengemangel det står på kunne de gitt 20% av sin egen lønn i hele NHO og gitt til staten. Men neida, her er det de som har bygget landet som skal svi.

NHO kan ta seg et dypdykk i hvem som har bygget dette landet med sin arbeidskraft. De har slitt seg gjennom 50 ++ år i arbeidslivet og får nå slengt i tryne at deres innbetaling til pensjonen som de skal leve av, en sparekasse som skulle gi en trygg og god alderdom.

Skal reduseres grunnet de er samboere eller gifte. Man kan bli forbanna av mindre. Roy Steffensen (FrP) svarer kontant på hva han mener om dette forslaget fra NHO.

– Eg blir ganske irritert av dette forslaget. I sitt høyringssvar til statsbudsjettet så legg NHO opp til fleire dyre forslag til sine medlemsbedrifter, og så vil dei sende rekninga til pensjonistane, sier han til Klassekampen.

Jeg kunne ikke vært mere enig.

Svarte fanden eier de ikke skam i livet? Jeg må si jeg er rystet. Dette er skamfullt. Vi, Norge som har en overflod av penger skal ta penger fra pensjonistene mens vi samtidig strør om oss med milliarder til utenlandske prosjekter vi aldri ser noen resultater fra.

Se til toppmøte i Glasgow, pengene deles ut i overflod. 14 milliarder har Støre og Co lovet å gi de neste årene. Og 40 milliarder i bistand. Men å unne våre egne pensjonister de pengene de så møysommelig har betalt inn, spart opp. Det er visstnok for mye for NHO.

Hva gjør staten med de innbetalte pensjonspengene til de som dør før de blir pensjonister? Et meget legitimt spørsmål som bør løftes frem. Der forsvinner det milliarder av kroner rett inn i statskassen.

Som vi sier i Bergen: De skulle fått i ræven på blanke messingen bare for å ha tenkt tanken.

Moralen og anstendigheten har forlengs forlatt den «eliten» som tror de bidrar i samfunnet.

