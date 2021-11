annonse

Utlendingen har oppholdt seg ulovlig i Norge over flere år etter at hun av norske myndigheter ble gitt en konkret utreisefrist. I ettertid har ikke utlendingen aktivt foretatt seg noe som helst for å reise frivillig tilbake til sitt opprinnelsesland.

Avslag

Utlendingen har for flere år siden av norske myndigheter fått endelig avvisning på sin asylsøknad, samt at utreisefristen er for lengst oversittet.

Internering

Politiets representant i retten anmodet onsdag 27. oktober 2021 Oslo tingrett om at utlendingen ble internert i inntil fire uker i samsvar med utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b første punktum. Jf. utlendingsloven § 99.

Identitet

I mange år har det vært usikkerhet om utlendingens riktige og opprinnelige identitet og statsborgerskap.

I dagens rettsmøte kunne utlendingen plutselig opplyse at hun var i besittelse av et somalisk pass. Dette passet har hun hatt i flere år, men har likevel ikke henvendt seg til og overlevert dette dokumentet til politiet eller de norske utlendingsmyndighetene.

Erfaringsmessig, har norske myndigheter liten grunn og/eller ingen bakgrunn for å stole på dokumenter utstedt av somaliske myndigheter.

Rettens avgjørelse

Oslo tingrett mente at det i denne saken var konkrete, objektive holdepunkter for at utlendingen ville unndra seg effektueringen av det ovennevnte konkrete vedtaket dersom hun nå løslates.

Utlendingen har ikke, slik loven krever, meldt fra til politiet om adresseforandring.

I tillegg, er Resett kjent med at utlendingen også er «religiøst» gift med en annen «somalisk mann» i Norge.

Retten tok politiets begjæring til følge, hvorpå interneringsfristen ble satt til fire uker.

Utlendingen anket kjennelsen til lagmannsretten.

