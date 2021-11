annonse

Politikernes årlige gjensyn, der det gjelder å se for å bli sett. Her skal det ikke stå på vilje, vi er midt inne i en krise og alle må gjøre sitt beste.

I to uker møtes verdens politikere i Glasgow. Hensikten er at de skal sørge for at kloden fortsetter å bli et bra sted å være, også for fremtidige generasjoner. Dette klimatoppmøtet blir omtalt som det «viktigste siden Parisavtalen».

Men det er omtalen. Noen av politikerne kommer rett fra G20-møtet, der de har mast om økt olje- og gassproduksjon for å få energiprisene ned. Så møter de opp på klimatoppmøtet og snakker som om olje og gass er dyret i åpenbaringen. Sånn går dagene i den politiske verden. En må bare passe på å si de riktige tingene på riktig sted. Det var spennende å snakke om vindmøller og solcellepanel. Men så viste det seg at det grønne skiftet endte i strømmangel, prisene gikk til himmels og det allerede før vinteren setter inn.

Som seg hør og bør dukket klimaforkjempernes Jeanne d’Arc opp, selveste Greta fra Sverige. Hun kom med toget. Den noe mindre kjente, vår statsminister Jonas Gahr Støre, har fylt kofferten med penger og planlegger å kjøpe seg popularitet. Det er en velkjent metode med tanke på fremtidige FN-jobber. Han har med seg klimaminister Espen Barth-Eide. I det siste har han utgitt seg for å være klimafrelst og snakker om det på både inn- og utpust. Men Barth Eide har vært i politikken i hele sitt liv, om en da også medregner FN-jobber. At det ble klima er nok en tilfeldighet, han fant et bein å gnage på.

Da er det verre med USAs president Joe Biden, han kommer tomhendt. Hans folk klarte ikke å komme til enighet om en klimaplan. Kina er verdens største forurenser. De sitter på gjerdet og sier at de snart skal gjøre noe, men ikke i dag. Kanskje i morgen. Kina slipper ut 30 prosent, til sammenligning er Norges utslipp av CO2 0,1 prosent. 60 prosent av Kinas kraftproduksjon kommer fra kullkraftverk og de bygger flere.

I dag er Kinas utslipp like store som alle andre industrialiserte land til sammen. De vil så gjerne, sier de. Men hvis deres innsats er på samme nivå som under virusutbruddet, bør Støre heller bruke pengene på strømregningene til nordmenn. Det er bedre enn å kaste dem ut av vinduet.

Uten Kina, India og USA er klimatoppmøter en årlig syklubb for politikere.

