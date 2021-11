annonse

annonse

– I lyset av den tragiske nyheten i forbindelse med hyllingskonserten i Sverige i går kveld, har vi bestemt oss for å vente med å slippe ut konserttraileren vår til i morgen, skriver ABBA på Twitter idag.

Popgruppen lovet i går at de skulle publisere en trailer med helt nye bilder før konsertene i London neste år, men nå har de bestemt seg for å utsette bubliseringen som følge av at to menn omkom, og én kvinne ble skadd i det som fremstår som en fallulykke i Uppsala.

Ifølge politiet døde mennene da han ene enten hoppet eller falt fra sjuende etasje i konserthuset og landet på den andre mannen. Politiet la til at de foreløpig ikke har noen grunn til å tro at det er noe kriminelt knyttet til saken.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse