Med nedgangen i oktober har boligprisene falt for andre måned på rad. Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge, tror pristoppen er nådd og at utviklingen med lavere boligpriser vil fortsette.

– Boligtoppen er kanskje nådd for denne gang. Det har vært kraftig prisvekst over lang tid. Vi venter nå er stabil prisutvikling fremover, men hvor vi kan oppleve enkelte perioder som skiller seg ut, hvor priser både kan stige og falle, sier hun i en kommentar.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent, viser nye tall Eiendom Norge la fram på en pressekonferanse i formiddag. Oktober er typisk en svak måned i boligmarkedet, og nedgangen er mindre enn det analytikerne i DNB på forhånd hadde ventet. De spådde et boligprisfall på rundt 1 prosent nominelt og ventet at prisene skulle ned også korrigert for sesongvariasjoner.

Med den siste månedens utvikling har boligprisene nå steget med 7 prosent de siste tolv månedene. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.247.937 kroner i oktober 2021.

Aldri vært solgt så mange bruktboliger som hittil i år

– I likhet med de siste månedene ble det i oktober solgt noe færre boliger sammenlignet med i fjor. Dette må sees i sammenheng med at høsten i fjor bar preg av gjeninnhentingen i boligmarkedet etter det skarpe fallet i boligpriser og omsetning i forbindelse med utbruddet av korona-pandemien. Så langt i år har det aldri vært lagt ut eller solgt så mange bruktboliger i Norge. Unntakene var Stavanger og Kristiansand hvor utviklingen var svakere enn normalt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Lauridsen forteller at det meste nå ligger til rette for en svakere prisvekst i årene som kommer. Han påpeker videre at dette er gode nyheter, særlig for førstegangskjøpere som vil oppleve noe mindre konkurranse i boligmarkedet.

Bodø og Trondheim går mot strømmen

I 2020 hadde Oslo den sterkeste boligveksten i Norge, men i år ligger det an til at Oslo får den svakeste prisveksten av de store byene i Norge. I Oslo falt prisene 0,6 prosent, ned 0,1 prosent sesongkorrigert i oktober. Verdien på bruktboliger har nå falt i syv av de siste åtte månedene.

Også direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror tiden for kraftig prisvekst kan være over for denne gang.

– Ved utgangen av pandemien og inngangen til en periode med stigende renter, tror vi at den sterke boligprisveksten er historie. Oslo går foran og har nå den svakest prisveksten av alle de store byene, sier han.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Bodø m/Fauske og Trondheim med en oppgang på 1,1 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 1,1 prosent.

