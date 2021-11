annonse

De siste årene har byrådet i Oslo brukt nesten 600 millioner kroner på oppkjøp av kun ti private barnehager.

Dette for å gjøre barnehagene kommunale.

En oversikt fra finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), viser at Ap/SV/MDG-byrådet har brukt 596 millioner kroner på å kjøpe private barnehager siden 2017, skriver Vårt Oslo.

Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke, er rystet over kommunens pengebruk.

– Disse barnehagene fungerte godt i privat drift. Dette er ødsling av kommunens ressurser kun med ideologi som begrunnelse, sier Bjercke.

Finansbyråd Wilhelmsen svarer imidlertid med at kjøpene er gjort «for å sikre fremtidig kapasitet av viktig sosial infrastruktur».

– Når kommunen kjøper barnehagene betaler vi renter og avdrag, samt kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold på egen investering, i stedet for å gi tilskudd til private barnehagedrivere, for at de skal få dekket sine finanskostnader, sier finansbyråden.

Bjercke kaller dette er «planøkonomi i sin reneste form».

– Det er jo beviselig ikke behov for økt kapasitet. Bydelene varsler om at de har overkapasitet i barnehagene, og at de sliter med store kostnader på grunn av dette, sier Bjercke

