I helgen hadde NRK-journalist Simon Solheim ute en «gladsak» av en artikkel om at jenter nå var i flertall på Politihøgskolen. I Oslo var det 70/30 i favør jenter, på landsbasis 60/40.

På Resett kommenterte vi den i sterkt kritiske ordelag. Solheim hadde ikke intervjuet noen som hadde noe kritisk å komme med. Det var en ren hyllest og det jeg omtalte som et «et makkverk» av journalistikk.

På sosiale medier gikk Resetts kommentar viralt, og den har fått nesten 300 kommentarer på Disqus.

Nå har Solheim trolig følt presset om å komme opp med en problematisering, noe han og NRK selvfølgelig skulle gjort med en gang.

Men oppfølgeren er like tragisk og pravda-aktig som første sak. I overskriften begynner det riktignok brukbart. «Politiforskar: – Det må ikkje gå for langt»

– Det er like problematisk om det blir for få menn, som det er om det er for få kvinner, seier Nina Jon. Hun beskrives som «førsteamanuensis og studieleiar på Politihøgskolen og har mellom anna forska på maskulinitet, politikultur og likestilling i politiet.» Hun er utdannet kriminolog.

Men det er ikke kvinner i politiet Nina Jon problematiserer opp mot det jeg tok opp i min kommentar som for eksempel at 90 prosent av de kriminelle som får ubetinget fengselsstraff er menn, og som dermed er de politiet påtreffer ute på oppdrag. For det et likestilling i antall som er Nina Jons kjepphest. Og da må det være balanse. Det ligger dermed i kortene at 50/50 er idealet for Politihøgskolens forsker.

– I likestillingsarbeid blir ei 60/40-fordeling rekna som kjønnsbalanse, så det er heilt fint, men det må ikkje gå for langt, seier Jon til NRK.

Nina Jon meiner utviklinga så langt er gledeleg, men meiner det er viktig å følgje med slik at «vi ikkje ender med motsett problem».

– Likestilling og mangfald er viktig, og breidde er bra, men det er også viktig at det ikkje bikkar motsett veg. Det kan ikkje bli kvinnedominans heller, seier Nina Jon.

– Det er framleis flest menn i etaten, spesielt i operative stillingar, så det vil vel ta mange år med kvinnedominans på Politihøgskolen før det eventuelt blir ein realitet?

– Auken har vore så bratt at ein kanskje bør tenkje: «No bør det halde», svarer Nina Jon.

– Ei skeivare fordeling enn 60/40 bør vi ikkje ha. Då er det ikkje lenger balanse. Men det er ikkje fordi eg er redd for eit fysisk svakt politi. Kvinnene er sterke nok.

Forskeren er altså ikke bekymret for om jentene er sterke nok (selv om de fleste voldelige kriminelle er menn). Hun sier at kvinnene «er sterke nok».

En slik påstand er så oppsiktsvekkende at NRK-journalist Solheim avslører sin egen tafatthet (eller inkompetanse eller agenda) ved ikke å følge det opp med et åpenbart spørsmål. «Hva mener du med at de er sterke nok?» Sterk nok til hva? Og mot hvem? Er det da noen som ikke er sterke nok? Hva er kravet?

Men neida. Solheim lar den påstanden bare stå før han går videre og presentere hva en utkommandert stakkars politimann har å si om kvinner i politiet.

Og NRK følte seg nok også tvunget til å snakke med en mann i denne artikkelen, siden Resett påpekte at de i den første lange artikkelen bare presenterte kvinners syn (på seg selv i politiet).

Men det er så man skulle ønske at NRK hadde spart den stakkars politimannen fra å si noe. Det er trolig presseavdelingen i Oslo-politiet som har beordret Torgeir Lindstad til å uttales seg. Lindstad er er seksjonsleder i Oslo politidistrikt, og har ansvar for innsatslederne og utrykkingsenheten (UEH), som har særskilt ansvar for skarpe politioppdrag.

Siden Solheim selv er fotograf på bildet av Lindstad har han åpenbart tatt turen ned til politikammeret for å snakke med den utkommanderte.

Artikkelen fortsetter.

«Han ønskjer fleire kvinner til seksjonen han leiar, for der jobbar det nesten 90 prosent menn,» skriver NRK.

Kjønnsbalansen i patruljebilane, spesielt i dei skarpaste delane av politiet, er dårlegare enn elles i politiet.

– Samansette patruljar med kvinner og menn løyser 99 prosent av oppdraga. Det meste av det vi driv med kan løysast med god kommunikasjon. Politiet er best om vi har både kvinner og menn, unge og gamle, med forskjellig bakgrunn og hudfarge, seier Lindstad.

Fleire har kommentert NRKs sak om kvinnedominansen på politiutdanninga på sosiale medium.

Dette slår Lindstad tilbake mot.

– Av og til kan vi møte ein fysisk overlegen mann under ein arrestasjon. Det kan vere kvinner er underlegne i den situasjonen, men det kan også vere menn som er det, seier Lindstad og forklarer at politiet har fleire ulike verkemiddel dei kan ta i bruk.

– Både politikvinner og politimenn har gode føresetnader for å løyse polititaktiske oppdrag. Enkelte oppdrag blir løyst best av små menn, andre oppdrag av store menn. Andre gonger er det ein fordel å vere kvinne, seier Lindstad og legg til:

– Det er mangfaldet som er bra. Ei god blanding av begge kjønn er det beste. Det blir betre trivsel med mangfald og vi presterer betre, seier seksjonsleiaren.

Sovjet og pravda

Det er så man får déjà vu til vestlige mennesker tatt til fange i det gamle Sovjet eller Nord-Korea som står fram på statlig tv og forteller hvor godt de er blitt behandlet, og som legger til at de nå mener kommunismen er mye bedre enn liberale demokratier.

De er gisler. Og det er mest trolig politiveteranen Lindstad også.

Han KAN ikke si noe annet. Det er politietatens «lille røde» ideologi som skal etterplapres. Det er opplest og vedtatt at mangfold er bra.

«Politiet er best om vi har både kvinner og menn, unge og gamle, med forskjellig bakgrunn og hudfarge,» sier Lindstad.

En politimann jeg snakker med sier følgende da jeg spør om han kjenner Lindstad og om dette er noe han faktisk mener.

– He he, dette er jo bare tull! Politisk korrekte utsagn, svarer vedkommende.

En annen sier følgende:

– Tror ingen med lederstillinger snakker fra levra, nei.

Det er et slikt politi vi har fått, slik det også er i forsvaret. Veteraner tør ikke si det de mener, de tør ikke advare, de har resignert. Insentivsystemet belønner løgn og etterplapring.

I det gamle sovjet hadde man politiske kommissærer i alle avdelinger, institusjoner og virksomheter. Det var folk fra kommunistpartiet som passet på at folk sa (og helst tenkte) det som var rett ideologi. Dermed gikk også systemet gradvis til grunne, ingen feil ble korrigert og det hele kollapset. Og man ble veldig overrasket, for ingen hadde jo advart om at systemet var pill råttent eller dysfunksjonelt.

Det er dit vi er på vei i norsk politi og forsvar også.

I sovjet hadde man også Pravda, som skrev om den fantasiske utviklingen i unionen og som intervjuet utallige overvåkende tjenestemenn som kunne bekrefte at Stalin, Bresjnev, Andropov og Co var på rett kurs og at alt fungerte glitrende. I Norge har vi NRK og kadre som journalisten Simon Solheim. Jeg vet ikke om Solheim forstår hva han bidrar til eller om han er lykkelig uvitende. Jeg vet heller ikke hva som er verst av de to mulighetene.

– Likestillingslandet Norge

Førsteamanuensis Nina Jon er en interessant karakter i artikkelen. Hun er ansatt på Polithøgskolen og er åpenbart en innflytelse på utdanningen. Vi sjekker derfor hva hun står for. Hvilken forskning har hun gjort på feltene «maskulinitet, politikultur og likestilling i politiet» og hva kommer til uttrykk?

Ja, hva innebærer det å være «sterk nok»? I en artikkel i Politiforum som heter «Politikultur og kjønn anno 2020» kommer Nina Jons «analyse» (eller er det ideologi) frem.

Norge har vokst frem som Likestillingslandet, og er et av de fremste landene i verden på likestilling, sammen med de øvrige nordiske landene.

Kvinnekampen og kvinneforskningen på 1970-tallet medførte endringer i forståelsen av hva en kvinne er og kan være, og jenter og kvinners handlingsrom er betydelig utvidet siden 1950- og 60-tallets rigide forestillinger om kjønn. Endrede oppfatninger av hva kvinner og menn er og kan være betyr at vi oppdrar helt andre jenter og gutter i dag enn vi gjorde noen tiår tilbake.

Likestillingens døtre og sønner har et langt større repertoar enn i tidligere tider. Jenter oppdras til å bli selvbevisste, ambisiøse, selvhjulpne og aktivt handlende og begjærende subjekter. Forskning viser også at det for likestillingens sønner er viktigere å være snill enn sterk. I klasseromsforskning beskrives dagens gutter som følsomme, omsorgsfulle og deltakende.

Å snakke om følelser fremstår som et ideal for gutter, og ikke som problematisk eller feminint.

I motsetning til hva tidligere tiders forskning på gutter viste, preges ikke dagens gutters omgangsform av hardhet, aggressivitet og regelbrudd. I vår tid kombinerer mange – både gutter og jenter – handlekraft (tradisjonelt maskulint) med omsorgsevner (tradisjonelt feminint).

Parallelt med samfunnets endrede oppfatninger av likestilling, kjønn og jenter/ kvinner og gutter/menns økende handlingsrom har det også foregått store endringer i politiet. Politiets arbeidsmetoder har også vært i endring med mindre vektlegging av fysisk styrke og mer vektlegging av tålmodighet og kommunikative ferdigheter.

Likestilt og anerkjent

Det er et ideal for politiet å holde seg så lavt som mulig i maktpyramiden, så lenge som mulig. Prinsippet om «minst mulig maktbruk» og konfliktløsning via kommunikasjon står sterkt, og det legges mye vekt på dette i rekrutteringen av politistudenter og i utdanningen av politiet.

Kommentar

I disse passasjene finner vi en instruktiv kjerne i den endringene som har funnet sted i politiet, og som etter min oppfatning er en oppskrift på utviklingen av et politi på bakbeina og en myndighetsrespons som vil føre til «svenske tilstander».

Nina Jon snakker om et politi med «mindre vektlegging av fysisk styrke og mer vektlegging av tålmodighet og kommunikative ferdigheter». Videre at prinsippet om «minst mulig maktbruk og konfliktløsning via kommunikasjon står sterkt, og det legges mye vekt på dette i rekrutteringen av politistudenter og i utdanningen av politiet.»

Et annet ord for dette er å behandle kriminelle med silkehansker og prøve å snakke dem til fornuft. Det virker naivt nok mot kriminelle nordmenn vokst om med norske mødre og fedre.

Men det Nina Jon ikke tar opp, er at den kvinnekampen i Norge på 1970-tallet som hun mener «medførte endringer i forståelsen av hva en kvinne er og kan være, og jenter og kvinners handlingsrom» og som angivelig var betydelig utvidet siden 1950- og 60-tallets rigide forestillinger om kjønn, ikke har skjedd i mange av de, spesielt muslimske men også østeuropeiske, innvandrermiljøene i Norge hvor hoveddelen av de kriminelle rekrutteres fra.

Mot slike kulturer vil metoden for «minst mulig maktbruk» og «konfliktløsning via kommunikasjon» simpelthen virker helt annerledes.

Hvis du er oppdratt med vold fra dine foreldre, vil du oppfatte dialog som svakhet. Det er derfor politiet har mistet respekten i de innvandrertette områdene og ungdommene kaster stein, flasker og snøballer etter politiet. Tilnærmingen fra Nina Jon, som åpenbart er tonangivende på Politihøgskolen, er en oppskrift på at politiet mister kontroll.

Og i dette mønsteret av «minimal maktbruk» passer det selvfølgelig inn at flertallet av de som jobber i politiet bør være jenter. For det er jo de som lettest prøver å snakke de kriminelle til fornuft.

Hadde man ikke brydd seg om Norge, kunne man ledd av det hele. Men det er dessverre tragisk.

