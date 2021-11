annonse

Luis Suárez returnerer til Liverpool i kveld med Atletico Madrid i Champions League-oppgjør.

Forrige gang Suárez spilte på Anfield var for Barcelona i Champions League-semifinalen i 2019 der Liverpool vant 4-0.

Suárez ble buet ut av hjemmepublikummet som mente han spilte grisete og filmet seg til frispark i det første oppgjøret i Barcelona. I kveld retunerer han på ny. Denne gang for Atletico Madrid.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson ber fansen vise Suárez respekt. Han mener uruguayeren forandret Liverpool da han spilte for klubben.

– Vi vet alle at han er en toppspiller, det har han vært i lang tid, som produserte så mange gode øyeblikk i Liverpool, sier Henderson til Guardian.

– Jeg lærte mye av ham mens han var her. Jeg er ganske nær ham og snakker fortsatt med ham. Av og til vil jeg ringe ham for å høre hvordan han har det, hvordan familien hans har det og slike ting.

– Fint med hyllest

Liverpool-kapteinen mener Suarez ofret alt for klubben, og at han forandret mentaliteten.

– Jeg lærte mye fra ham. Han hjalp oss mye da han var i Liverpool med mentalitetssiden av ting – hvordan han var på trening, hvordan han alltid ønsket å vinne og hvordan han spilte selv med store smerter. Han ville bare ut og spille fotball og prøve sitt beste for laget. Han hjalp meg enormt og fikk meg til å vokse i selvtillit som spiller. Jeg hadde et godt forhold til ham på banen, men også utenfor banen.

Liverpool-kapteinen mener all verdsettelse for Suárez fra publikum bør være forbeholdt til etter kampen, selv om 34-åringen kanskje ikke er altfor bekymret over mottakelsen.

– Da Luis var her var han fenomenal i en årrekke; han var enestående. Fansen vet det og vil sette pris på det han gjorde i denne fotballklubben. Jeg tror ikke Luis vil være for plaget [med mottakelsen]. Kanskje ikke under kampen, men det ville vært fint etter kampen for ham å få en hyggelig mottakelse fra publikum, sier Henderson.

Liverpool møter Atletico Madrid i kveld 21.00.

