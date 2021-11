annonse

Den nyslåtte kultur- og likestillingsministeren er i København i for å møte sine nordiske kollegaer for første gang onsdag.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) ønsker der å samle de nordiske landene i en felles front mot de store tech-gigantenes nærmest facsistiske måte å operere på, skriver NTB.

– Dette må vi rett og slett få regulert bedre. Selskaper som Google og Facebook betyr så mye i livene til så mange, men vi vet lite om hvordan de fungerer, de betaler ikke skatt, og de fjerner innhold de ikke liker, sier Trettebergstuen.

Kulturministeren mener det er viktig at landene står sammen mot nettselskapene.

– Ikke noe enkelt land er store nok til å regulere eller hamle opp mot de store tech-gigantene alene, men innenfor EU-samarbeidet og innenfor Norden har vi mulighet til å ta felles grep, og det er en av de tingene jeg ønsker at vi skal gjøre i større grad, sier hun.

Tidligere har hotellkonge Petter Stordalen tatt til orde for et felles nordisk skatteregime for teknologiselskapene.

– Norske, svenske og danske myndigheter sier det er vanskelig, og ja, det er godt mulig det er vanskelig. Men vi har faen meg klart å bore etter olje på 4.000 meter. Vi har klart alt mulig super­vanskelig. Å skattlegge disse kan umulig være veldig vanskelig, sa Stordalen til Klassekampen i 2019.

– Kanskje de nordiske landene skulle sagt at dette utfordrer hele finansieringen av velferdsstaten, og vi kommer til å skattlegge med ein harmonisert skattemodell i de nordiske landene. Det er 25 millioner mennesker her. Hvis de ikke liker det, får de ikke drive virksomhet her, sa Stordalen den gang.

Men Trettebergstuen er ikke enig med Stordalen.

– Nå er det jo viktige prosesser på gang i EU. Det er to direktiver som går på konkurransevilkårene for disse plattformene og det mer innholdsmessige på plattformene. Og så er det skatteprosesser på gang i OECD, og det er jo her jeg mener at vi nordiske skal stå sammen og være aktive i disse prosessene, sier hun.

Kulturministeren mener det er flere store problemer med måten de store nettselskapene opererer på.

Blant annet mener hun at de utfordrer ytringsfriheten og den frie pressen, både økonomisk og innholdsmessig.

– Den er grunnsteinen i demokratiet, og den må forsvares også i de prosessene som nå er, sier hun.

Kulturministeren viser til at redaktørstyrte opplever å få innholdet sitt fjernet fra sosiale medier, selv om det allerede har gått gjennom redaksjonelle vurderinger.

– Dette må vi rett og slett få regulert bedre. Det mener jeg vi kan og bør gjøre, og da må vi stå sammen i Norden.

