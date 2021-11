annonse

Relatert til tiltalebeslutningen utferdiget av Statsadvokatene i Agder, virker dette meningsløse drapet som en ren henrettelse. Avdøde ba politiet om besøksforbud mot det som ble drapsmannen, men fikk det ikke.

Grunnlaget:

Fredag 30. oktober 2020, i tiden mellom ca. kl. 20:50 og kl. 21:10 i Nils Heglands veg 1 i Evje, stakk han Cansel Godek (heretter benevnt som avdøde) med kniv minst 14 ganger i halsen, brystet og overarm/skulder.

Stikkene gikk blant annet gjennom venstre halspulsåre og den store venstre samleåren, og skadet begge brysthulene, brystvegg og lungene, og medførte blant annet gjennomgående skjelettskader i øvre del av brystbenet og 4 ribben.

Avdøde omkom av pustesvikt og forblødning på grunn av skadene i halsen og brystet.

Agder tingrett

Hovedforhandling ble avviklet medio oktober 2021. Tiltalte, Zubair Hussaini, (heretter benevnt som domfelte) møtte, og han innrømmet straffeskyld i henhold til tiltalebeslutningen.

Retten mottok forklaringer fra 13 vitner, samt to rettsoppnevnte sakkyndige.

Sakens bakgrunn

Domfelte er en 21 år gammel asylsøker fra Afghanistan. Han og hans familie kom som flyktninger til Norge i 2015, hvoretter de ble plassert på et asylmottak på Evje.

Avdøde er fra Tyrkia, men vokste opp sammen sin familie på Evje.

I september 2016 ble avdøde og domfelte kjærester. Etter ca. et års tid, giftet de seg på muslimsk vis, men de ble aldri formelt registrert som ektefeller i henhold til norsk lov.

Domfelte og avdøde fikk en datter i begynnelsen av 2018. Siden den gang har forholdet mellom avdøde og domfelte vært ustabilt og stormfylt.

Senhøstes 2020 anmeldte avdøde domfelte for drapstrusler. Hun ønsket at politiet ila domfelte besøksforbud, men dette ble ikke etterkommet.

Avdøde og domfelte hadde i lengre tid hatt gjentatte utfordringer med hverandre samt turbulente uoverensstemmelser angående sjalusi og om fordelingssamværet med datteren.

Til barnevernstjenesten hadde avdøde flere ganger gitt uttrykk for at domfelte var kontrollerende, samt at han var svært opphengt i avdødes kontakt med andre menn. Dernest var ikke avdøde en god nok mor overfor datteren.

Den 30. oktober 2020 oppsøkte domfelte avdøde på hennes bopel. På bakgrunn av at avdøde fortalte at hun hadde et forhold til en annen mann, tok sjalusien overhånd og det svartnet for domfelte. Han stakk henne deretter minst 14 ganger med en kniv i halsen og brystet.

Etter ugjerningen anropte domfelte politiet fra sin mobiltelefon, og fortale at han hadde kranglet med sin tidligere samboer, samt at han hadde knivstukket henne. Domfelte ble pågrepet på stedet, og har siden sittet i varetekt.

Rettens vurdering

Domfelte er tidligere ustraffet i Norge, og aktor nedla påstand om fengsel i 13 år.

Resett gjengir deler av rettens konklusjoner og begrunnelser hva straffeutmålingen angår:

– Etter rettens vurdering foreligger det i denne saken en rekke skjerpende omstendigheter som samlet tilsier at straffen bør settes klart høyere enn utgangspunktet (normalstraffenivået red.) på minst 12 år.

Det vises til at drapet er begått på en svært brutal måte. Avdøde er påført 14 knivstikk i overkroppen, og knivstikkene har vært påført med stor kraft, i det flere av stikkene har gått gjennom skjelettet.

Avdøde har utvilsomt opplevd atskillig smerte og dødsangst. I tillegg til redselen for det hun oppfattet var i ferd med å skje med henne selv, har hun utvilsomt også fryktet hva som kunne skje med datteren, som også var i leiligheten.

Straffereduksjon

På grunn av domfeltes tilståelse, samt at han i retten faktisk forklarte at det var han som drepte avdøde, må dette anføres som formildende omstendigheter. Dette til tross for at han ikke husker selve drapshandlingen.

– Domfeltes erkjennelse av de faktiske omstendigheter anses ikke som en uforbeholden tilståelse, og har i kun beskjeden grad hatt betydning for iretteføringen av saken.

Det har likevel hatt betydning at tiltalte ringte til politiet og sa at han hadde drept avdøde da det forenklet etterforskningen, samt at han har bidratt til oppklaring av hva som skjedde i leiligheten. Han ilegges derfor en viss straffereduksjon. Retten finner at reduksjonen passende kan fastsettes til ett år.

Straff

Retten fant dermed at en formålstjenlig straff for dette groteske drapet var fengsel i 13 år.

Erstatning

I tillegg ble domfelte blant annet dømt til å betale gravferdsutgifter for avdøde til Tyrkia, erstatning for tap av forsørger og oppreisningserstatning til avdødes foreldre på til sammen ca. 1 363 000 kroner.

Ifølge NRK forteller domfeltes advokat, Jostein Løken, at domfelte i utgangspunktet synes at dommen er grei.

Kommentar

Hvordan skal domfelte, som er ubemidlet og uten inntekt i Norge, kunne betale innen to uker et erstatnings- og oppreisningserstatningskrav på til sammen ca. 1 363 000 kroner?

Er det igjen du og jeg + hvermansen som til syvende og sist må punge ut?

