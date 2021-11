annonse

Drap, skyting, knivstikking, ran, overfall, bilbranner og gjengkriminalitet er den nye normalen i Oslo.

Frp-politiker Per-Willy Amundsen sier at noen områder i byen er spesielt utsatte, men ingen områder er trygge.

– Det eneste sikre er at uansett hvor tiltagende og grov kriminalitetsutviklingen er i Oslo, er byrådet anført av Raymond Johansen, og politiet ledet av Grete L. Metlid, tydelige på at Oslo er en trygg by. Men fasaden slår sprekker, skriver han i NRK Ytring, og kommer med en advarsel:

– Den gjentagende floskelen fra både politi og byrådet om at «Oslo er en trygg by», er en delvis forklaring på hvorfor situasjonen kun forverres.

Amundsen spør om det er sosiale forskjeller, trangboddhet og kulturelt utenforskap som gjør at kriminaliteten er tiltagende, eller om det er feilet integrering, parallellsamfunn, klanmiljøer og individets mangel på respekt for lov og samfunn?

– Det eneste som må på plass først, er at vi alle innrømmer at det faktisk går feil vei og at trygghetsfølelsen i hovedstaden er på hell, skriver han, og fremmer realistiske løsninger.

– Debatten må i større grad handle om politiets fokus, metoder og resultater. Den må handle om politikernes evne til å lede an og handle i kampen mot kriminaliteten, på en måte som gir konkrete resultater.

