Republikaneren Glen Youngkin har vunnet gårsdagens guvernørvalg i Virginia. Med 95 % av stemmene opptelt (08:00 CET) har Youngkin 50,7 % mot Demokratenes kandidat Terry McAuliffe 48,6 % av stemmene.

Republikanerne har også vunnet viseguvernørstillingen og riksadvokatembetet. Mye tyder på at de også vil overta flertallet i delstatsforsamlingen.

Amerikanske media nedtoner valgutfallet og beskriver det som et «close race». Men for alle som følger amerikansk politikk er dette oppsiktsvekkende. I forhold til presidentvalget for bare ett år siden representerer gårsdagens guvernørvalg en sving i velgermassen på hele 12 %. Det er usedvanlig mye på svært kort tid.

Dette er den første virkelige testen på hva velgerne mener om Bidens første år i Det hvite hus, og en indikator på hvordan det kan gå under mellomvalget til neste år da alle de 435 setene i Representantenes hus og 34 av de 100 setene i Senatet skal velges. Om Republikanerne gjenvinner flertallet i Huset og Senatet, vil det bli to meget vanskelige år for Biden frem mot presidentvalget i 2024.

Halvdelen av velgermassen, som stemte på Trump, er bitre og føler seg lurt av Demokratenes mange ‘dirty tricks’ i valgkampen. Det som begynte med de falske ‘Russia collusion’ anklagene, initiert og finansiert av Det demokratiske partiet, samt medias massive og ensrettede antitrump-kampanje, fortsatte med stemmerettsregler som ble endret av valgnemder i siste liten og 3,5 milliarder kroner i private ‘Zuckerbucks’som ble pøst inn i svingstater og valgkretser for å øke valgdeltakelsen blant Demokratene. Ikke ulovlig, men klart udemokratisk, klart uetisk og helt åpenbart valgpåvirkning. Norske media nevner det knapt.

Men om presidentvalget i mange delstater ble gjennomført på en måte som er en hvilken som helst bananrepublikk verdig, har Sleepy Joe’s første år som president vært tilnærmet en katastrofe.

Bensin- og matvareprisene har steget dramatisk. Det er noe arbeiderklassen i rustbeltet og den lavere middelklassen i forstedene, som ikke har hatt reallønnsøkning på over 30 år, har fått merke. Om prisstigningen fortsetter, og det er ikke noe som tyder på noe annet, kommer det til å få konsekvenser langt utover presidentvalget i 2024.

Grensen til Mexico er åpnet på vidt gap. Det strømmer nå tusenvis av immigranter daglig over grensen, ikke bare fra Latin- og Sør-Amerika, men også fra Midtøsten og Asia. Det koster penger, driver opp skattene for folk flest og fører til økt konkurranse i et allerede presset arbeidsmarked. Det spiller liten rolle for den øvre middelklassen og ansatte i skjermet sektor og offentlig forvaltning, men det er ikke slik man vinner tilbake velgere i rustbeltet.

Håndteringen av covid-pandemien har heller ikke bidratt til Bidens popularitet. Bidens forsøk på å stjele æren for ‘warp speed’ hvor Trump sikret USA 400 millioner vaksiner allerede i juli 2020 (og lenge før Erna kom på banen), er gjennomskuet av de fleste. Tilliten til helsemyndighetene er underminert av avsløringene om at amerikanerne har vært med på å delfinansiere ‘gain of function’ forskningen i Wuhan, til tross for at det lenge er blitt benektet av helsedirektør Fauchi.

Rase-, kjønn -og wokehysteriet som nå dominerer Demokratenes utdanningspolitikk og den radikale fløyens ‘depolicing’ som underminerer lov og orden og har ført til rekordhøy kriminalitet i flere storbyer, vekker ikke bare avsky blant tradisjonelle republikanere, men er i ferd med å splitte opp det Demokratiske partiet.

Den ukoordinerte tilbaketrekkingen fra Afghanistan har selvsagt også falt mange amerikanske velgere tungt for brystet og underminert Bidens lederskap. Bidens anmodning til OPEC om å øke oljeproduksjonen kommer også i et grelt lys, og vekker sinne hos de mange i amerikansk olje- og gassindustri som mister arbeidsplassene og inntektene som en følge av Bidens beslutning om å redusere USAs egen olje- og gassproduksjon.

Biden så ut som en statsmann og ble solgt inn som en statsmann og et tillitvekkende alternativ til den vulgære og frittalende bøllen med det oransje håret. Men han sover i timen og blir rævkjørt av den radikale fløyen i eget parti. Folk liker rett og slett ikke politikken. Og de er i ferd med å miste tilliten til fyren.

De som stemte på Trump i 2020 kommer til å stemme republikansk på nytt i 2024. Mobiliseringen på republikansk side kommer om mulig til å bli enda sterkere. Flere som stemte på Biden i 2020 kommer til å stemme på den republikanske presidentkandidaten i 2024, særlig hvis han ikke heter Donald.

Guvernørvalget i Virginia er et forvarsel om hva som kommer til å skje i 2022 og i 2024 om ikke politikken blir lagt om eller ‘dirty tricks department’ i Det demokratiske partiet kommer opp med noe nytt lureri.

