Det russiske militæret utvider stadig sitt arsenal av ubemannede militærdroner – både på bakken og i luften.

Under et møte med hærsjefer i kystbyen Sotsji i sør, avslørte Putin at Russland har minst 2000 droner til bruk i rekognoseringsoppdrag og i økende grad i kamproller. Dronene gjør at operatører kan ta ut fiendtlige styrker i trygge omgivelser milevis unna handlingen.

– Forskere og ingeniører må fortsette å jobbe med dem, jobbe like hardt som vi har gjort den siste tiden, ved å bruke kunstig intelligens og de mest oppdaterte nyvinningene innen moderne teknologi, sa Russlands president.

– Vi vet godt hvordan ubemannede fly har vært i væpnede konflikter de siste årene, hvor effektivt og også hvor farlig det kan være for oss, med tanke på det vi så i Syria – terrorangrep med ubemannede luftfartøy. Vi har lært å slå tilbake mot disse angrepene, og vi gjør det ganske effektivt, fortsatte Putin.

I juli avduket russiske statsstøttede våpenprodusenter den dødelige nye Orion-E-dronen – utstyrt med raketter og bomber – som kan ødelegge både stridsvogner og pansrede infanterikjøretøy, mens de flyr høyt i luften.

For flere uker siden brukte Moskva militærøvelsene Zapad 2021 for å vise frem sine nye ubemannede kamproboter, som kan ødelegge stridsvogner uten å sette russiske bakkeenheter i fare.

Ifølge en rapport forrige måned fra spesialister ved et av landets fremste militærakademier, vil Russland være i stand til å slå tilbake ethvert innkommende amfibiefartøy langs landets enorme kystlinje, ved å bruke en enorm flåte av angrepsdroner for å utføre et luftangrep før målene er i stand til å nå kysten.

