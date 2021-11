annonse

Ifølge britiske The Guardian i dag ønsker ledelsen i Det internasjonale forbundet for moderne femkamp (UIPM) å fjerne sprangridning som gren.

Avisen hevder å ha flere kilder på at forbundsstyrets beslutning blant annet kommer som en følge av en episode under sommerens Tokyo-OL som skapte store overskrifter.



Den tyske treneren Kim Raisner skal der ha slått en hest som viste motvilje mot å gi seg i kast med hinderbanen. TV-bilder viste også at treneren fra sidelinjen oppfordret rytteren Annika Schleu til å slå hesten da den gjentatte ganger nektet å lystre. Raisner ble etterpå diskvalifisert fra sommerlekene.

Det er i tilfelle sykling som skal erstatte sprangridning som deløvelse i moderne femkamp. Grepet er aktuelt for å bevare moderne femkamp som OL-gren. I dag består øvelsen av svømming, fekting, løping og skyting – foruten sprangridning hvor utøverne til nå har ridd en for dem ukjent hest som de fikk kun 20 minutter på seg til å skape bånd og et tillitsforhold til før konkurransen startet.

