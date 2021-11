annonse

Jens Stoltenberg hevdet på et møte i Nordisk råd i dag at nordiske og vestlige demokratiske verdier trues av at Kina får stadig mer makt i verden.

– Det er noe vi ikke har opplevd på mange hundre år, at den sterkeste, største makten i verden ikke tror på våre verdier. Og det er den verden vi beveger oss mot etter hvert som Kina vokser fram.

Stoltenberg var tydelig på at nordiske land må stå sammen for å beskytte sine interesser og verdier i møte med kjempen i øst.

– Vi ser et Kina som ikke deler våre verdier, som slår ned mot demokratiske rettigheter i Hongkong, forfølger etniske minoriteter i sitt eget land, og herser med land som ikke gjør som de ønsker, sa Stoltenberg.

Som eksempel på dette viste Stoltenberg til situasjonen som oppsto da han selv var statsminister i Norge og dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris. Med ett ble Norge fryst ut i kulden, og de diplomatiske forbindelsene nådde et bunnivå. I tillegg ble norsk eksport rammet. Senere har både Danmark og Sverige hatt lignende opplevelser.

Nato-generalsekretæren påpekte også at Kina snart vil ha verdens største økonomi, at de allerede har verdens nest største militærbudsjett og at de allerede har verdens største marine. Videre pekte han på at Kina bygger et stort antall nye rakettsiloer til langtrekkende raketter som kan bære atomvåpen og som kan nå alle Natos medlemsland.

– Men jeg er også bekymret fordi Kina simpelthen ikke tror på de verdiene vi tror på. Vi kan være uenige om mye i Norden, men vi har felles verdier, og de verdiene har blitt krenket, ikke minst av Kina, de siste årene, sa Stoltenberg til applaus fra de nordiske parlamentarikerne som satt i salen.

