Norge ble gjenstand for krass kritikk da nordiske politikere diskuterte coronastengte grenser.

Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte linjen til Solberg-regjeringen.

Støre ble blant annet beskyldt for «pandemi-nasjonalisme» da han møtte i Nordisk råd i København onsdag.

Kritikken handlet om tiltak som ble innført før Støre-regjeringen overtok, men like fullt avfeide han den.

– Jeg vil begynne med å ta den tidligere regjeringen i forsvar. Fordi regjeringen hadde ansvar for å håndtere en coronasituasjon som var voksende, hvor importsmitte over Norges grenser var en reell trussel. Da er det en regjerings første ansvar å ta ansvar for sikkerheten til egne borgere, sa Støre fra talerstolen i den danske folketingssalen i København, der de nordiske statsministrene og parlamentarikerne fra de ulike landene var samlet for å diskutere coronatiden.

Flere av de fremmøtte var rasende for at Norge stengte grensene mot Sverige midt under pandemien.

– Vi i grenseområdene har opplevd det totale havari under denne pandemien. Det har rammet arbeidslivet steinhardt. Det har vært skader og sår som ikke kan lov-endres bort, slik man kan gjøre med andre grensehindre, sa svenske Kristdemokraternas parlamentariker Kjell-Arne Ottosson.

«Pandemi-nasjonalisme»

Hans Wallmark fra Høyre svenske søsterparti Moderaterna stemte i.

– Det er et problem er når den norske statsministeren prater om importsmitte. Det er jo det som har utviklet seg under denne pandemien, nemlig pandemi-nasjonalisme, med stengte grenser.

– Da synes jeg at vi som internasjonalister og nordboere kunne være enige om en sak: Det viktigste var å stoppe smitten, ikke stoppe mennesker, sa han til applaus fra salen.

Støre: – Mennesker bærer smitte

Støre sa seg imidlertid uenig.

– Fordi det er mennesker som bærer smitte. Hvis vi kunne satt smitten i den køen, og mennesker i den køen, så kunne vi godt vært med på det.

Han slo fast at det er en vanskelig beslutning å stenge grensen.

– Men da vi så i Oslo-området, med den store internasjonale flyplassen, folk som reiste inn utenom karantene. De kunne komme fra mange forskjellige land – og vi fikk oppblomstrende smitte. Da er det en regjerings ansvar å handle.

