Manchester Uniteds tidligere midtbaneprofil Paul Scholes er ikke imponert over Paul Pogbas innsats i 2-2 kampen mot Atalanta tirsdag kveld.

United berget uavgjort på overtid i kampen mot Atalanta da Christiano Ronaldo satte inn utlikningen. Ronaldo var også den som berget Manchester-klubben i kampen mot Villarreal da han skårte vinnermålet på overtid.

Resultatet er gull verdt for Ole Gunnar Solskjær som nå har alt i egne hender til avansere i turneringen i de to kampene som gjenstår i gruppespillet.

Men det som ble den store snakkisen etter kampen mot Atalanta var Uniteds midtbanespiller Paul Pogba, som nok engang var elendig. Forrige helg ble Pogba utvist etter 15 minutter på banen i 5-0 tapet mot Liverpool.

Virkelighetsfjern

United-legenden Paul Scholes uttalte etter Liverpool-kampen at han ikke ønsket å se Pogba i United-drakt igjen.

Etter Atalanta-kampen fortsatte Scholes sin kritikk der han sa at Pogba trenger å ha noen erfarne spillere rundt seg hele tiden, skriver Daily Mail.

– Hvor gammel er han? 28? Han er en virkelig en erfaren spiller. Men han er en av dem som kommer til å bli 35 og være nøyaktig den samme. Han kommer fortsatt til å gjøre de dumme tingene der han holder på ballen, og holder folk borte for å vise hvor sterk og flink han er. Det største problemet er konstrasjonen, og han har ikke kontakt med virkeligheten.

Barnepass

Pogba ble byttet ut etter 69 minutter.

Midtbanespilleren kom fra Juventus for fire år siden da han hadde noen av verdens beste spillere rundt seg. Scholes mener Pogba er som et barn og trenger barnepass på United-laget, skriver The Sun.

– Man tenker på Juventus-laget han spilte i, hvor han var god. Det var også grunnen til at vi (Manchester United) signerte ham. Han hadde erfarne spillerne rundt seg – [Andrea] Pirlo, [Giorgi] Chiellini, [Leonardo] Bonucci, [Gianluigi] Buffon, og en aggressiv manager. Han vil trenge den behandlingen til han er 35, uttalte Scholes.

Paul Pogbas ble hentet til United i 2016 for over 100 millioner kroner. Han har ikke skrevet ny kontrakt med klubben og kan gå gratis i sommer.

