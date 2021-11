annonse

Kollaps blant flere fotballspillere gjør at diskusjonen mellom vaksine-skeptikere og vaksine-tilhengere går heftig for seg på sosiale medier.

I kjølvannet av corona-pandemien har verden blitt vitne til mange sjokkerende episoder i idretten. Det hele startet under EM da Danmarks Christian Eriksen kollapset under en kamp mot Finland.

Eriksen falt om og måtte gjenopplives med hjertestarter. Alt ble direktesendt på TV.

I forrige måned ble TV-seerne vitne til nok en kollaps. Denne gang på tribunen da en tilskuer i oppgjøret mellom Newcastle og Tottenham kollapset og fikk hjertestans. Kampen ble midlertidig stoppet.

Sky News skrev at tilskuerens liv trolig ble reddet på grunn av rask behandling med hjertestarter.

Sogndal-spiller kollapset

I helgen skjedde det igjen.

Barcelona-stjernen Sergio Aguero fikk forstyrrelser i hjerterytmen under en kamp mot Alavés. Spanske El Pais skrev at Agüero fikk arytmi, altså forstyrrelser i hjerterytmen, under kampen, og at stjernespilleren var innlagt til observasjon på sykehus.

Dagen etter Aguero lå på fotballbanen med hjerteproblemer, skjedde det også i Norge.

Sogndal-spiller Emil Pálsson (28) kollapset på banen som følge av hjertestans. Han måtte gjenopplives på banen, ifølge NRK.

Krever svar

De mange kollapsene har ført til mange spekulasjoner og heftig diskusjon på sosiale medier.

Flere hevder at kollapsene er som følge av coronavaksinen, og mange krever informasjon om hvem som er vaksinert og ikke av de som har hatt hjerteproblemer.

Mange har blant annet hentet frem en sak fra Barcelona-spiller Sergio Aguero, der han for et par måneder siden reklamerte for coronavaksine til 12-åringer. Flere antydet derfor at han selv hadde tatt vaksinen.

Aguero har fått påvist coronaviruset to ganger, men det er ikke kjent om han er vaksinert.

#Barcelona footballer Sergio #Aguero got coronavirus.. then he pushed vaccines for teens.. now he's out with heart problems pic.twitter.com/UFZgymv820 — Timothy Roberts (@4TimothyRoberts) October 31, 2021

– Konspirasjonsteoretikere

Diskusjonen om hvorvidt fotballspillere har kollapset som følge av vaksiner går heftig for seg. Flere skriver på twitter at konspirasjonsteoretikere sprer løgner, og at vaksiner har ingenting å gjøre med at idrettsutøvere har hjerteproblemer.

– Helt idiotisk å sette dette i sammenheng med vaksiner, skriver en person.

– Igjen … spekulasjoner, har han blitt vaksinert? Er han smittet av covid? Tilfeldigheter er ikke lik årsak. Riktignok har Aguero hatt hjerteproblemer siden operasjonen i en alder av 15 år. Slutt å spekuler før fakta er klar, skriver en annen som viser til Sogndalspillerens kollaps.

– Jeg er dritt lei dere konspirasjonsteoretikere. Det eneste dere gjør er å spre frykt, skrives det.

Again… speculation. Has he had the vaccine? Has he had covid? Coincidence does not equal causation. It has been established that Aguero has had heart problems since surgery at 15 and Eriksen wasn’t jabbed. Stop fucking speculating until facts are clear. — PleasedPep (@PleasedPep) November 1, 2021

Andre har hentet frem et dødsfall i forbindelse med en ungdomskamp i England i september der en 17 år gammel gutt døde etter hjertestans.

Ifølge BBC skal gutten ha blitt fraktet til sykehus etter livredding med hjertestarter ble prøvd på banen, men ble erklært død kort tid senere. Ingen informasjon er gitt om spilleren var vaksinert.

99,99 prosent vaksinert

Ifølge det danske landslaget har de tidligere uttalt at Christian Eriksen ikke ble vaksinert før kampen mot Finland da han kollapset.

Også Inter Milan, som er Eriksens klubb, tilbakeviser påstander at han var vaksinert.

Klubben til Sergio Aguero, som fikk hjerteproblemer i helgen, har imidlertid uttalt at 99,99 prosent av deres spillere og ansatte har tatt coronavaksinen, ifølge den spanske avisen Mundo Deportivo.

Det er ikke kjent om Sogndal-spiller Emil Pálsson, som kollapset på banen i helgen, har tatt coronavaksinen.

