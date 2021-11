annonse

Houthiene har kunngjort overtagelsen av ytterligere to distrikter i den strategiske sentrale provinsen Ma’rib fra pro-saudiarabiske militanter.

På en pressekonferanse tirsdag sa brigadegeneral Yahya Saree, talsmann for Jemens væpnede styrker, at provinsens al-Jubah- og Jabal Murad-distrikter har blitt frigjort av den jemenittiske hæren og allierte styrker, under den andre fasen av «Operation Spring of Victory». Han oppfordret de gjenværende saudi-støttede styrkene i provinsen til å overgi seg «før det er for sent».

Houthiene har sverget å ikke legge ned våpnene før Jemen – som har vært utsatt for en saudi-støttet krig siden mars 2015 – er «fullstendig frigjort».

Den saudi-ledede krigen, som har hatt som mål å gjenopprette regjeringsmakten i Jemen til kongedømmets tidligere Riyadh-vennlige herskere, har forårsaket døden til titusenvis av jemenitter.

Ma’rib har vært i fokus for den jemenittiske hærens militæroperasjoner siden i fjor.

Andre kampanjer

Foruten Ma’rib, har «Operation Spring of Victory» fokusert på erobringen av provinsene Bayda- og Shabwah, som er naboprovinsene til Ma’rib i sør.

Så langt i løpet av operasjonens andre fase, har så mye som 1100 kvadratkilometer kommet under kontrollen til houthi-allierte styrker. Mer enn 200 saudisk-støttede leiesoldater skal være drept og 500 andre såret, ifølge talsmannen.

Under houthienes fremrykk, har den saudiledede koalisjonen utført så mange som 159 luftangrep mot dem, noe som fikk Jemens rakettforsvar og droneenheter til å utføre 188 motangrep, hvorav 29 ble sendt dypt inne i saudiarabisk territorium, ifølge Saree.

– Krigen deres er kriminell og vil føre med seg avsky, vanære og nederlag for dere. Jeg oppfordrer leiesoldatene til å legge ned våpnene før det er for sent, sa han til kongeriket og landets allierte.

