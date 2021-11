annonse

Igjen er lekser et tema etter at Trondheim kommune og NTNU har gjennomført et forskningsprosjekt om leksefri skole der 84 % av elevene svarer at lekser gjør dem mer lei av skolen.

Javel, tenker jeg som lærer gjennom 40 år i norsk skolevesen. Trenger man virkelig å gjennomføre undersøkelser for å få dette svaret? Jeg garanterer at man ville fått omtrent det samme svaret bare ved å gå inn i et hvilket som helst klasserom og spørre elevene hva de synes om lekser.

Er det noen som har opplevd at barn svarer begeistret ja når du spør dem om de vil vaske opp, støvsuge, vaske huset eller gå og handle for familien? Ikke det, nei. Det ligger ikke akkurat til barnas natur å ville jobbe med ting de ikke synes er morsomme, spennende og underholdende. Det er det som gjør dem til barn.

Barn har enda ikke utviklet evnen til å tenke langsiktig, og derved finne glede i å utføre oppgaver som egentlig er kjedelige i øyeblikket, men som den modne voksne innser er viktig på lang sikt.

En annen ting er at barn ofte ikke har så veldig lang hukommelse når det kommer til hva de synes om sin tilværelse. Det er veldig ofte det siste inntrykket som preger deres opplevelser.

For å sette det litt på spissen: Om man skal gjennomføre en trivselsundersøkelse på barnetrinnet, og ønsker gode resultater, kan det være nok å gjøre dagen før undersøkelsen til en eneste lang kosetime, med filmfremvisning, potetgull og koselig samvær i klassen.

Så er man garantert at elevene svarer høyt på spørsmålene som angår trivsel, og skolen får kjempehøy score på elevenes trivsel.

Dette er ikke kynisme eller nevurdering av barnas evne til refleksjon, det er å se i øynene at barn er barn og ikke reflekterte, modne voksne.

«Dette er barnearbeid, og det er ikke lov i Norge», har elever sagt til meg når de har vært ordenselever og må feie gulvet etter skoletid. Burde vi lytte til dette, ta det på alvor og gi barna rett? Skal vi si til dem at «ja, du har rett, barn bør ikke feie gulvet, det er barnearbeid».

Skal vi derav slutte at barn heller ikke bør ha ansvar i hjemmet? Barn bør ikke rydde rommet sitt? Barn bør ikke vaske opp eller handle? Da blir de mye mer avslappet hjemme og de blir ikke så lei av foreldrenes «mas».

Hva om vi gjennomfører en undersøkelse der en gruppe barn slipper å ha en eneste forpliktelse hjemme og foreldrene gjør alt for dem, og så spør vi dem etterpå om de synes det var fint å slippe oppgaver og forpliktelser? Kan det være at 84 % av barna svarer at det var mye finere å være hjemme, mye mindre stress, mye hyggeligere å slippe foreldrenes mas osv?

Betyr det at det da vil være mye bedre for barn å slippe unna enhver oppgave hjemme? Forskningen viser jo at det gjør barna gladere og mer tilfredse!

Mye forskning viser at barn og ungdom har i overkant mange aktiviteter på fritiden, og at dette medfører stress og utmattethet. Og på toppen av dette kommer skolens krav og forventninger om at elevene skal gjøre en del arbeid hjemme.

Så kan vi jo spørre oss selv: Består problemet egentlig av at mange barn har alt for mye på programmet i sin fritid, eller er problemet at skolen pålegger dem alt for mye hjemmearbeid?

Man kunne jo tenke seg en undersøkelse der en gruppe barn ble med på et forsøk der antallet organiserte aktiviteter ble begrenset, slik at de fikk langt mer fritid der de kunne dyrke sine interesser og hobbyer, høre på musikk, være aktive på sosiale medier og regelrett slappe av.

Mens en annen gruppe barn eller unge hadde uken stappfull av organisert aktivitet, både på hverdager og i helgene, og fikk minimum av muligheter til å bare slappe av.

Etter noen uker med dette opplegget, kunne man jo så spørre de unge hvordan det opplevdes å ha lekser. Kan man kanskje tenke seg av de elevene som hadde mye fritid kanskje opplevde leksene mer positivt enn de som hadde minimalt med tid til å få gjort leksene?

Svaret sier seg vel i grunnen selv.

Det positive med den omtalte undersøkelsen i Trondheim, er etter min mening at mange foreldre har reagert og har kommet frem med tydelige innvendinger. Foreldre er ikke dumme. De kjenner sine barn og i kraft av å være voksne, har de en innsikt som ikke barn har utviklet.

Foreldre har evnen til å tenke langsiktig, de har en moden ansvarlighet og de innser at det ikke er et mål i seg selv at barn skal slippe å ha forpliktelse og måtte gjøre oppgaver de ikke synes er morsomme i øyeblikket, men som er nyttige for dem på lengre sikt.

Den viktigste innvendingen fra foreldre mot leksefri skole, er at de helt mister oversikten over barnets faglige utvikling og mister muligheten til å tre støttende til når det butter. De fleste foreldre ønsker at barna deres skal gjøre det bra på skolen, og ved at leksene forsvinner, mister de den stunden hver dag, der de kan følge tett med på hvordan deres avkom arbeider, hva de forstå og hva de mestrer og hva de ikke mestrer.

For meg er det helt uforståelig at en stor gruppe lærere og politikere ønsker å frata norske foreldre denne muligheten til å tre hjelpende til når deres barn trenger det. «Vi må ta hensyn til de som ikke får hjelp», sier man. «De blir hengende etter». Men når faglærte lærere på fullt alvor mener at det er bedre at ingen får hjelp hjemme, enn at det store flertallet får støtte av sine foreldre, så fatter jeg ikke lenger tankegangen.

Begrunnelsen deres er altså at de elevene som får hjelp hjemme får en fordel fremfor de som ikke får hjelp hjemme. Og løsningen deres er å frata alle muligheten til å få hjelp hjemme. Denne logikken går altså ut på at fordi ikke alle får samme hjelp hjemme, så skal ingen få det.

Hvis man virkelig mener at de som får hjelp hjemme, blir bedre faglig, og så vil frata dem denne hjelpen, så mener man altså at det er bedre at disse elevene blir dårligere! I mine øyne er det helt utrolig at noen virkelig kan gå inn for dette.

Alle vi som jobber i skoleverket vet at når en lærer skal hjelpe en klasse på opptil 25 elever med leksene sine, så blir det minimalt med hjelp til hver enkelt. Foreldre som sitter med sitt ene barn, kan selvsagt yte en helt annen hjelp. Det er så enkelt å forstå, at jeg ikke fatter at noen kan mene at 25 elever kan få den samme faglige støtten.

En annen sak er at det svært ofte ikke er faglærte lærere som settes til å ha ansvaret for lekselesingen, men ufaglærte assistenter, vikarer og ungdomsarbeidere. Når mine døtre har vært med på skolens lekselesing, så har de fortalt om ufaglærte assistenter og vikarer som har hatt store problemer med å holde ro og orden i klasserommet.

Og deres mulighet til å hjelpe enkeltelever, har vært minimal. Dette er ikke en kritikk av disse unge hjelperne, men kun mot skolene som setter dem i en slik uheldig situasjon, som de ofte ikke er i stand til å mestre.

Og ikke la meg bli misforstått. Jeg er på alle områder tilhenger av å kommunisere med elevene om hva de mener om sin skolehverdag. Jeg har alltid vært interessert i å samtale med elevene om deres meninger og oppfatninger om hvordan de lærer best.

Men jeg har aldri vært tilhenger av at læreren skal legge seg absolutt flat for elevenes ønsker. Noen ganger blir det vår jobb å holde på visse prinsipper, og heller forsøke etter beste evne å forklare elevene hvorfor noe er fornuftig og nyttig for dem i det lange løp.

Akkurat på samme måte som ingen fornuftige foreldre gir fullstendig etter for deres barn motstand mot å ha visse forpliktelser hjemme. De aller fleste foreldre skjønner godt at man skaper udugelige ungdommer dersom man fritar dem fra absolutt alt av forpliktelser og oppgaver hjemme.

Men alt må være tilpasset de unges alder. Og lekser på skolen må være fornuftige og tilpasset elevenes modenhetsnivå. Jeg har aldri vært tilhenger av å lesse elevene ned med timevis av arbeid, men at det er nyttig for dem å lære seg opp til å ha ansvaret for en viss mengde hjemmearbeid. Det virker oppdragende på en sunn måte, og lærer de unge gradvis å bli ansvarlige voksne.

Og det er vel det som må være målet?

