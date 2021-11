annonse

Er klimafrykten overdrevet?

Bjørn Lomborgs bok Falsk alarm – hvordan klimapanikk koster oss titusener av milliarder kroner, skader de fattige, og ikke bidrar til en bedre verden utgis i disse dager i norsk oversettelse på Wigestrand forlag.

I den anledning arrangerte forlaget i samarbeid med Arne Næss-seminarene et seminar på Litteraturhuset i Oslo 27. oktober der Bjørn Lomborg møtte Bjørn Samset, klimaforsker ved Cicero, til debatt.

Misvisende mediebilde

Lomborg mener at mediene bidrar til å skape panikk som gjør det vanskeligere for oss som samfunn å ta rasjonelle, velavveide beslutninger i møte med klimaendringene. I foredraget han holdt før debatten, tok han for seg flere eksempler på at mediene tegner et feilaktig bilde av klimaendringenes konsekvenser.

– Global oppvarming er reell og menneskeskapt, men den er ofte vilt overdrevet. Og det er ikke nyttig, sa Lomborg.

Han anerkjenner forskningen til FNs klimapanel som sier at stormer og orkaner vil bli mer intense i fremtiden, men kontrasterte inntrykket som skapes av amerikanske mediers rapportering av orkaner med statistikk som viser at antall orkaner som rammer USA er synkende.

– Dataene viser noe annet enn det du hører og ser i mediene, som er «Oh my God! Enda en orkan! Enda en storm! Det blir verre og verre! Vi blir invadert av alle disse tingene!» sa han.

Samset sa seg enig i at antallet orkaner synker, men mente det er en svakhet i Lomborgs perspektiv at han stopper i 2021 og ikke tar med fremtidsprediksjoner som sier at orkanene vil bli betydelig kraftigere rundt år 2050. Lomborg repliserte at vi vil kunne håndtere kraftigere orkaner bedre i fremtiden fordi vi kommer til å være rikere.

– Klimaendringer bremser fremskritt

Lomborg presenterte statistikk som viser at brent areal har sunket globalt siden år 1900.

– Vi blir fortalt hele tiden at det brenner mer og mer, men det gjør det ikke. 2021 var ikke et ekstremt år, det var faktisk ett av de laveste vi noensinne har sett hva angår brent areal, konstaterte han, og påpekte at mange av skogbrannene kunne vært unngått med bedre skogsdrift.

Lomborg presiserte at risikoen for branner riktignok kommer til å øke de neste tiårene som følge av den globale oppvarmingen, men mente at dersom man tar med i beregningene at mennesker vil bli flinkere til å forvalte skogene og slukke branner som oppstår, gir det et helt annet bilde av fremtiden enn skrekkscenariet mediene formidler.

Han presenterte grafer som viste at selv uten tiltak for å kutte CO2-utslipp, vil mengden brent areal likevel fortsette å synke. Med utslippskutt vil det synke enda mer, ifølge beregningene.

– Klimaendringer er ikke noe som gjør verden mye verre. Klimaendringer er noe som gjør verden bedre litt mindre fort, understreket Lomborg flere ganger i sitt foredrag.

Tilpasning

Lomborg mener at menneskers tilpasningsevne undervurderes når konsekvensene av klimaendringer omtales.

I Falsk alarm nevner han en artikkel i New York Magazine fra 2019 med tittelen Å innfri målene fra Paris-avtalen vil redde tusener av amerikanske liv som går tapt grunnet hetebølger. Artikkelen refererte til en studie som sa at fremtidige ekstreme hetebølger, som kan forventes én gang hvert tredevte år, mot slutten av århundret vil forårsake store tap av menneskeliv i femten amerikanske byer. «Studien forutsetter at ingen i disse byene kommer til å gjøre noe fornuftig, som for eksempel å kjøpe luftkjølere. Gjennom hele 80 år», skriver Lomborg.

Han mener at de fleste menneskene i disse byene innen slutten av århundret vil ha kjøpt luftkjølere og (om)bygget husene sine til å tåle mer varme. Dessuten tror han at teknologiutvikling vil føre til at fremtidens luftkjølere blir bedre enn dagens, og at disse byene innen slutten av århundret sannsynligvis vil ha investert i sosiale tiltak som «avkjølingssentre» som fattige mennesker kan benytte under hetebølger.

Lomborg viser til en studie som konkluderer at dødsfall som følge av ekstreme hetebølger vil falle med 17 000 personer i USA, selv med en god del høyere temperaturer, dersom man antar at folk vil tilpasse seg temperaturøkningene.

Bjørn Samset mener på sin side at slike eksempler ikke er like relevante for fattige og varmere land lenger sør, der hetebølgene vil få alvorligere konsekvenser og store deler av befolkningen ikke har råd til å kjøpe luftkjølere.

– Hvordan kjøler du ned 1 milliard mennesker med luftkjølere i India, som virkelig er the hotspot for klimarisiko? spurte Samset retorisk under debatten. – Du kan absolutt gjøre det hvis du har nok penger, det er nok ressurser og kraft der til det. Men kan du gjøre det innen rett tid? Ting skjer så fort nå, og vi får omstendigheter der alle som ikke befinner seg i et rom uten luftkjøler vil få heteslag.

Samset kritiserte også Lomborg for ikke å ta med temperaturøkningens konsekvenser for jordbruket i varme land. I boken 2070 – alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den refererer han til FNs Klimapanels risikovurdering rundt verdens matforsyning de neste tiårene. De har beregnet at ved en global temperaturstigning på mellom 2 og 2,5 grader, løper vi en risiko for «langvarige og samtidige matsjokk i flere regioner av gangen, og påfølgende kollaps av den globale matforsyningen slik vi kjenner den», skriver Samset.

– Millioner av mennesker kan dø av sult. Hvordan skal vi fikse Afrika, Midtøsten og India når det er hetebølger og sultutfordringer hvert år? sa han i debatten på Litteraturhuset.

Lomborg svarte at flere studier viser at den globale oppvarmingen av kloden vil ha liten effekt på det globale matforsyningssystemet.

– Globale matforsynigssystemer kollapser ikke selv om du kan få mange små kollapser hele tiden, sa han.

Avveining

I Falsk alarm argumenterer Lomborg for at skadevirkningene av økt global temperatur og mer ekstremvær må veies opp mot de økonomiske, sosiale og politiske kostnadene ved klimatiltak.

Han viser til klimaøkonom og vinner av nobelprisen i økonomi professor William Nordhaus ved universitetet i Yale, som konkluderer at kostnadene ved klimaendringer er signifikante, men moderate sett i lys av globalt BNP, som vil øke betydelig i løpet av dette århundret, ifølge forskere som arbeider for FN.

De økonomiske kostnadene ved en 4 graders temperaturstigning i år 2100 vil ikke være mer enn et 2,9 % tap i globalt BNP, eller 3,64 % tap hvis man legger 25 prosent til hvert konsekvensområde for å ta høyde for uforutsette kostnader forskere ikke har tenkt på, ifølge Nordhaus. Lomborg påpeker at selv ved en slik reduksjon av globalt BNP, vil verdens befolkning få en betydelig høyere levestandard enn i dag, ettersom gjennomsnittlig inntekt anslås å øke til 450 prosent av dagens nivå i år 2100.

– Global oppvarming er ikke verdens undergang, gjentok han flere ganger.

Nordhaus’ dynamisk integrerte klimaøkonomimodell (DICE), som veier klimaendringenes og klimatiltakenes økonomiske kostnader opp mot hverandre, viser ifølge Lomborg at den optimale klimapolitikken bør rette seg mot å begrense temperaturstigningen til 3,5 grader i år 2100, fordi dette innebærer de laveste samlede økonomiske kostnadene av klimaødeleggelser og klimatiltak.

Samset gikk langt i å antyde i sitt foredrag at vi burde gå inn for å begrense temperaturstigningen til mellom 1,5 og 2 grader, og sa i debatten at han tror Lomborg ville trukket andre konklusjoner om han hadde tatt flere konsekvenser av den globale oppvarmingen i betraktning, som for eksempel sult.

Panikk er ikke konstruktivt

Samset er enig med Lomborg i at panikk ikke er konstruktivt og at klimapolitikken må være rasjonell, men påpekte at tilpasning også har kostnader.

Lomborg trekker ofte frem en artikkel i Washington Post som hevder at havnivåstigning vil medføre at 187 millioner mennesker blir tvunget til å flytte i løpet av dette århundret. Ifølge Lomborg er dette tallet «absurd overdrevet», og han viser til en studie som konkluderer at det reelle tallet blir 15 000 hvis man regner med at mennesker i flomutsatte områder vil tilpasse seg havnivåstigningen ved å bygge diker.

Samset mener at Lomborg har overdreven tiltro til menneskers tilpasningsvilje.

– Det virker som du tror at vi bare kan fikse verden med tilpasning. Hvordan i all verden skal du få alle til å bygge disse dikene? Til å tilpasse seg, til å flytte vekk fra kystlinjene, i en verden der ingen vil ha et 25 dollars kutt på noe? Jeg er helt enig i at tilpasning er sentralt og noe vi bør gjøre mer av, men det er mye verre enn utslippskutt hva angår å få det til å virke, fordi det er dyrt. Det er en ren kostnad i mange tilfeller, sa Samset.

Forskning og innovasjon

Både Lomborg og Samset er enige om at innovasjon for å gjøre grønn energi billigere enn fossile energikilder er riktig vei å gå for å redusere utslipp av CO2.

Lomborg presiserer at sol- og vindkraft aldri vil kunne bli mer enn en liten del av løsningen, og at vi må investere i forskning på andre og nye former for grønn energi.

– Grønn energi kan vi tjene penger på. Det er lettere å selge enn å fortelle folk at vi må betale for kostnadene ved tilpasning langs norskekysten, mener Samset.

